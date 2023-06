Bắt nữ quái chuyên lừa đảo bằng chiêu trò 'cộng tác viên làm việc online'

TPO - Ngày 13/6, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 14/5, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Ng. (trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) về việc chị bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng.

Theo trình bày của chị Ng. do nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng, chỉ trong ngày 14/5, chị Ng. đã chuyển cho các đối tượng nhiều lần với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Do số tiền chuyển ngày càng lớn, trong khi “hoa hồng” không nhận được, chị Ng. biết mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Công an huyện Hòa Vang ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 9/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang đã triệu tập Lương Thị Ngọc Giàu đến làm việc.

Quá trình đấu tranh, Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2/2023, Giàu và chồng là Hồ Đức Thanh (36 tuổi, trú tỉnh An Giang) đã làm giả Chứng minh nhân dân (CMND), sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị Ng. đã chuyển tiền đến.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu. Đồng thời tiến hành phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh đang sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án để tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng này.