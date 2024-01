Sơn Tùng M-TP biết ơn khán giả

TPO - Xuất hiện tại Hà Nội chiều 18/1, Sơn Tùng M-TP dành những lời tri ân tới những người ủng hộ mình trong suốt những năm qua. Ca sĩ tự nhận mình là một trong những người “may mắn nhất trong cuộc đời”, luôn được đông đảo khán giả yêu mến, đồng hành cả những lúc vui lẫn giông bão.

Xuất hiện trong lễ ra mắt dự án Be the sky ngày 18/1 tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP bộc bạch rằng luôn cảm thấy mình là một trong những người may mắn nhất trong cuộc đời này, “vì đã và đang nhận được tình cảm đặc biệt từ những người xa lạ ngoài kia, những người chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện”.

“Nhưng họ vẫn ở đấy, ở bên tôi không chỉ những ngày đầy nắng mà còn ở bên trong những ngày đầy mưa giông, bão tố nữa. Chưa một ngày nào Tùng ngừng biết ơn vì điều này, bởi tôi luôn trân trọng những điều đã và đang có”, ca sĩ Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Với mong muốn dành những điều đặc biệt cho người hâm mộ, Sơn Tùng M-TP lên ý tưởng, thiết kế sản phẩm độc đáo trong dự án Be the sky. Ca sĩ nói rằng Sky là niềm kiêu hãnh của Sơn Tùng M-TP, cũng là tên fandom của Sơn Tùng M-TP.

Người hâm mộ có cơ hội nhận được những món quà tặng sáng tạo, tâm huyết cũng như tận hưởng ưu đãi độc quyền tại các sự kiện liên quan đến Sơn Tùng M-TP.

Sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhất nhì giới giải trí, Sơn Tùng M-TP dù từng chịu không ít sự hồ nghi, có những thời điểm gây tranh cãi trong hơn chục năm ca hát, tuy nhiên nam ca sĩ lại ghi điểm nhờ cách ứng xử tinh tế.

Sơn Tùng M-TP nổi tiếng là ca sĩ chiều người hâm mộ. Anh luôn dành thời gian tâm tình, chia sẻ cùng fan ở mỗi lần biểu diễn. Anh lịch sự, lễ phép với khán giả lớn tuổi với các nghệ sĩ tiền bối. Gần đây nhất, xuất hiện trên sân khấu chung kết Vietnam Idol, Sơn Tùng M-TP cúi gập người và nói lời cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn bởi "không có anh chắc chắn sẽ không có Sơn Tùng M-TP của ngày hôm nay".