Sôi động âm thanh, ánh sáng, đếm ngược đón năm mới 2025

Theo kế hoạch chào đón Tết Dương lịch 2025, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, cụ thể:

Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hanoimoi).

Trận địa số 2: Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội).

Trận địa số 3: Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô).

Trận địa số 4: Quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán).

Trận địa số 5: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Trận địa số 6: Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh).

Số lượng pháo hoa tầm cao gồm tổng số 3.600 quả (mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp gồm tổng số 540 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2025.

Hà Nội cũng sẽ tổ chức sự kiện Chào năm mới 2025 (countdown) vào tối ngày 31/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa, gồm 1 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp, kéo dài 15 phút, từ 0 giờ ngày 1/1/2025.

Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM) sẽ là điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao với khoảng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật.

2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) và Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) với 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Trước các màn bắn pháo hoa là các nhạc hội quy mô lớn. Trong đó có sự kiện countdown (đếm ngược) trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và Lễ hội chào đón năm mới City Tết Fest - Thủ Đức 2025 với điểm nhấn là nhạc hội và sự kiện countdown tại công viên bờ sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Ba Son).

Cùng với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành khác trên cả nước như Lào Cai, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Dương cũng có chương trình bắn pháo hoa vào Tết Dương lịch.

Hoạt động bắn pháo hoa tại tỉnh Lào Cai nằm trong chuỗi sự kiện Tết Dương lịch 2025 bao gồm chương trình nghệ thuật đặc biệt và Countdown chào năm mới (từ 20h ngày 31/12/2024). Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2025 tại khu vực Sân Quần thị xã Sa Pa.

Đặc biệt, tại Sa Pa còn có nghi lễ chào đón 50 vị khách đầu tiên đến xông đất với nhiều quà tặng đặc sắc, tổ chức tại Công viên Văn hóa các dân tộc Sa Pa vào lúc 8h ngày 1/1/2025.

Thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Nhà hát Thành phố, địa chỉ 28 đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng. Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2025.

Chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2025 của Thanh Hóa sẽ diễn ra từ 0h - 0h15. Chương trình khởi động “Chào năm mới - 2025” sẽ bắt đầu từ 20h - 22h30 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Đồng diễn Aerobic fitness; đồng diễn khiêu vũ thể thao; hát, múa hiện đại; đồng diễn nhảy hiện đại và trình diễn thời trang áo dài “Sắc xuân - 2025”.

Dự kiến từ 22h45 ngày 31/12/2024 - 0h ngày 1/1/2025 là chương trình văn nghệ với 16 tiết mục hát, múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, đất và người xứ Thanh, mang âm hưởng nghệ thuật đương đại và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để chào đón năm mới 2025, tỉnh Quảng Bình dự kiến tổ chức 2 địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2025 kết hợp chương trình chào đón năm mới tại 2 điểm là Thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) và Khu đô thị Bảo Ninh 1 - Regal Legend (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới).

TP. Nha Trang, Khánh Hòa có 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại hai địa điểm chính: Quảng trường 2/4 (đường Trần Phú) và khu vực cầu Trần Phú. Cùng với đó, Nha Trang sẽ tổ chức chương trình chào năm mới 2025 với đêm biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Dạ tiệc đa kết nối siêu thực”, diễn ra từ 20h30 ngày 31/12/2024 đến 0h30 ngày 1/1/2025 tại Quảng trường 2 tháng 4.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa chào đón năm mới 2025 tại đường Nguyễn Tất Thành (khu vực giữa công viên Nguyễn Tất Thành và hồ điều hòa, TP Phan Thiết). Điểm bắn pháo hoa này gồm 90 giàn tầm thấp với thời lượng kéo dài không quá 15 phút để phục vụ nhân dân địa phương và khách du lịch.

Phú Quốc sẽ là tâm điểm của tỉnh Kiên Giang trong thời khắc linh thiêng chào năm mới với với hàng loạt sự kiện countdown và bắn pháo hoa. Một số địa điểm tổ chức countdown và bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2025 là bãi biển Vinpearl Wonderworld Phú Quốc với đại nhạc hội countdown với chủ đề “The New Glory”; tổ hợp giải trí Sun Bavaria GastroPub với chương trình biểu diễn “Symphony of the Sea” kết hợp ánh sáng, pháo hoa, âm nhạc và thể thao mạo hiểm trên biển…

Từ lúc 21h - 21h15 ngày 31/12/2024, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp (số lượng 150 giàn) tại khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh.