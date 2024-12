Phố đi bộ Hồ Gươm kẹt cứng, giới trẻ ngồi bệt giữ chỗ đợi xem countdown từ 16h

Đêm 31/12, dự kiến người dân tập trung đông tại các khu vực trung tâm thành phố tham gia các hoạt động chào đón năm mới. Để phục vụ nhân dân di chuyển an toàn, thuận tiện, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn địa bàn thành phố.

Đặc biệt, tại Hà Nội sẽ tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa, trong đó 4 điểm thuộc khu vực nội thành tại quận Hoàn Kiếm, quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông. 2 điểm còn lại tại thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.

Do đó, ngay từ chiều cùng ngày, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội địa bàn triển khai lực lượng bảo đảm TTATGT tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến dẫn vào trung tâm và khu vực dự kiến tập trung đông người, cũng như địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Tại quận Hoàn Kiếm, ngoài 2 trận địa pháo hoa, các chương trình văn hóa – nghệ thuật chào đón năm mới 2025 tại khu vực Hồ Gươm và phụ cận dự kiến sẽ thu hút người dân tham dự.

Ngay từ sớm, Đội CSGT đường bộ số 1 đã triển khai phương án, phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm bố trí lực lượng tại các tuyến phố trung tâm như Hàng Bài, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ và quanh hồ Hoàn Kiếm để phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, cho biết đơn vị đã triển khai phương án, bố trí lực lượng trực tại các tuyến trọng điểm phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân di chuyển, giữ gìn trật tự, tránh xảy ra ùn tắc cục bộ, đồng thời sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh để bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Còn tại khu vực đường đua F1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) Đội CSGT đường bộ số 6 đã triển khai các tổ công tác tại các trục chính như Phạm Hùng, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, kết hợp tuần tra lưu động để bảo đảm an toàn giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển đến khu vực xem pháo hoa thuận lợi, an toàn.

"Bên cạnh việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, các tổ công tác sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ gây ùn tắc giao thông như dừng đỗ không đúng nơi quy định. Đặc biệt, chúng tôi cũng tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia sự kiện” - Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.

Cùng với đó, trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông, Đội CSGT đường bộ số 7 đã tăng cường lực lượng tại các tuyến đường chính như Nguyễn Khuyến, Trần Phú, Quang Trung và các tuyến dẫn vào khu vực hồ Văn Quán nơi tổ chức bắn pháo hoa.

Trung tá Nguyễn Việt Anh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, chia sẻ: "Với tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều gác lại niềm vui cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi mong rằng sang năm 2025, giao thông Thủ đô sẽ có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, mang lại sự an toàn và văn minh cho Thủ đô".

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong đêm giao thừa cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia khi lái xe và chủ động làm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đón một năm mới an toàn, thuận lợi.