Bình Thuận bắn 90 giàn pháo hoa tầm thấp chào đón năm mới 2025

TPO - Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2025 để chào đón năm mới 2025 tại đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Phan Thiết), thời lượng bắn không quá 15 phút để phục vụ nhân dân địa phương và khách du lịch.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đồng ý cho tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón năm mới 2025 tại đường Nguyễn Tất Thành (khu vực giữa công viên Nguyễn Tất Thành và hồ điều hòa, thành phố Phan Thiết) vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2025 với thời lượng bắn không quá 15 phút, gồm 90 giàn tầm thấp để phục vụ nhân dân địa phương và khách du lịch. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết xây dựng phương án, kịch bản chi tiết để tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong chương trình chào năm mới 2025. Đồng thời, chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản pháo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết xây dựng phương án cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ kinh phí để tổ chức chương trình chào năm mới 2025 và bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Sở này cũng là cơ quan đầu mối đặt pháo, hợp đồng mua pháo theo quy định và bàn giao pháo đã mua cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết chỉ đạo Công an Phan Thiết và các lực lượng liên quan có phương án bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động tại khu vực tổ chức chương trình chào năm mới 2025 và tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

10 tháng qua, du lịch Bình Thuận tiếp tục đón hơn 800.000 lượt khách, tăng gần 3% so tháng trước đó và tăng gần 15% so cùng kỳ năm 2023. Riêng khách du lịch quốc tế có khoảng 25.900 người, tăng hơn 14% so tháng trước. Trong tháng 10 năm nay, tại Bình Thuận có tổ chức một số lễ hội truyền thống, như lễ hội Katê, Dinh Thầy Thím và hoạt động chào mừng kỷ niệm 29 năm Ngày Du lịch Bình Thuận như Tuần lễ Du lịch Bình Thuận, biểu diễn chương trình nghệ thuật, hội thi “Món ngon Bình Thuận”… nên đã góp phần thu hút đông đảo du khách. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bình Thuận đón gần 8 triệu lượt khách (tăng hơn 13% so cùng kỳ năm ngoái), khách du lịch quốc tế đón khoảng 312.800 lượt (tăng hơn 46% so cùng kỳ) chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức, Anh, Mỹ… Doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận đạt hơn 21.240 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 2023.