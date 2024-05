Sofitel giới thiệu phim ngắn 'The Encounter' trong chiến dịch quảng bá thương hiệu mới

Phim ngắn có thời lượng hai phút rưỡi mang tựa đề The Encounter (Cuộc gặp gỡ) là ‘điểm hẹn’ của những tâm hồn tự do gặp gỡ, thấu hiểu và không ngừng khám phá chính mình cùng thế giới sinh động xung quanh. Đó cũng chính là thông điệp của Sofitel trong chiến dịch quảng bá thương hiệu mới.

“Thành phố Mexico rực rỡ nắng vàng

Hai cuộc đời

Hai tâm hồn tự do

Một khách sạn mang tính biểu tượng

Một cuộc gặp gỡ định mệnh”

Đâu đó trên hành tinh này có một nơi được định mệnh sắp đặt. Một thế giới nơi người ta có thể sải rộng đôi cánh và lang thang khắp nơi, chính xác như những gì họ khao khát. Vào tháng 4, Sofitel sẽ đưa chúng ta đến một địa điểm vô cùng đặc biệt trong chiến dịch mới với sự tham gia của Gillian Anderson và Dali Benssalah, hai diễn viên tài năng và cũng là đại sứ của thương hiệu.

Một bộ phim ngắn đầy cuốn hút về Sofitel Mexico City Reforma, khách sạn mang tính biểu tượng là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại ở trung tâm của thành phố sở hữu nền văn hóa phong phú. Tầm nhìn mới của thương hiệu hứa hẹn sẽ được thể hiện một cách nổi bật tại địa điểm lý tưởng này.

Nơi cuộc sống của hai con người diễn ra song song

Chiến dịch mới của Sofitel được ghi lại trong những thước phim tại Sofitel Mexico City Reforma - một trong những khách sạn hàng đầu của thương hiệu. Những khung cảnh rực rỡ mô phỏng đa dạng các khía cạnh của cuộc sống, từng chi tiết mang tính lịch sử cho đến dấu ấn hiện đại… tất cả sẽ được hai đại sứ mới khám phá một cách trọn vẹn.

Đại sứ đầu tiên của chiến dịch là huyền thoại Gillian Anderson, nữ diễn viên người Mỹ gốc Anh nổi tiếng thế giới với vai diễn trong các bộ phim đình đám The X Files, The Fall, The Crown và Sex Education.

“Tinh thần của tôi là không bao giờ ngừng nghỉ và chiến dịch mới của Sofitel thể hiện chính xác khao khát khám phá của tôi. Còn địa điểm nào hoàn hảo hơn để tôn vinh tinh thần đó ngoài Thành phố Mexico gợi cảm và lôi cuốn một cách phi thường” - Gillian Anderson bày tỏ.

Đại sứ thứ hai là Dali Benssalah, nam diễn viên người Pháp gốc Algeria trở nên nổi tiếng toàn cầu với vai diễn trong bộ phim James Bond gần đây nhất (No Time to Die, 2021) và diễn xuất ấn tượng trong video ca nhạc của nhóm nhạc The Blaze.

"Sự thích thú khi lạc vào Thành phố Mexico sôi động; Niềm vui khi gặp gỡ tại khách sạn Sofitel.Cả hai địa điểm đều trông giống như phim trường vậy. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được trở thành đại sứ của Sofitel và được lột tả sự phấn khích ấy trước ống kính". – Tài tử Dali Benssalah nói.

Hai ngôi sao điện ảnh, hai tâm hồn tự do, lưu trú tại Sofitel với những trải nghiệm khác nhau, mỗi người đi theo tiết tấu riêng của mình nhưng được dẫn lối bởi cùng một khát vọng tự do. Đầu tiên là những thước phim sôi động tại một khu chợ ngoài trời đầy màu sắc, khám phá truyền thống địa phương và trải nghiệm ẩm thực sống động. Sau đó là những lát cắt lột tả nhịp sống lấp lánh của hai nhân vật chính, như lối sống yêu thể thao, thích phiêu lưu và khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè.

Phim ngắn có thời lượng hai phút rưỡi mang tựa đề The Encounter (Cuộc gặp gỡ), truyền tải vẻ đẹp của hai cuộc đời, hai tâm hồn tự do đến từ những nền văn hóa đa dạng, lướt qua nhau cho tới khi định mệnh sắp đặt để họ gặp gỡ.

Nơi thể hiện giá trị thương hiệu mới của Sofitel

Nổi bật trong số những thay đổi mới nhất của Sofitel là Cultural Link. Hơn cả một logo, hai đường cong hình học đan xen vào nhau này tượng trưng cho sự giao thoa giữa ý tưởng, con người và văn hóa. Chiến dịch mới hứa hẹn sẽ truyền tải một cách toàn vẹn ý tưởng trên cùng các giá trị của thương hiệu. Tinh thần nước Pháp giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết nhờ tư duy cởi mở của hai nhân vật chính. Văn hóa phục vụ nhiệt thành được thể hiện bằng những đóng góp kín đáo (nhưng cần thiết) của các thành viên trong đội ngũ của Sofitel.

“Video này thể hiện rõ nét định vị mới của Sofitel: mong muốn tạo ra sự giao thoa giữa các nền văn hóa, con người và ý tưởng – Đó cũng chính là ‘DNA của Sofitel’. Đây cũng là một lời mời hấp dẫn để du khách khám phá văn hóa địa phương, vừa chân thật với chính mình, vừa cởi mở với mọi người, tận hưởng trải nghiệm Sofitel một cách trọn vẹn nhất” - ông Nicolas Gronier, Phó chủ tịch Marketing Toàn cầu Sofitel bày tỏ

Nơi văn hóa địa phương được trân trọng và bảo tồn

Từ năm 2007, Sofitel đã triển khai buổi lễ ‘Candle Ritual’, lấy cảm hứng từ Paris những năm 1860 (khi hơn 56.000 ngọn đèn dầu thắp sáng nơi sau này được mệnh danh là ‘Thành phố ánh sáng’). Trong buổi lễ độc đáo này, đội ngũ Sofitel thắp sáng các ngọn nến trong khách sạn khi màn đêm buông xuống.

Trong suốt năm, Sofitel đã triển khai các chương trình quảng bá văn hóa địa phương, thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức nghệ thuật thuộc nhiều loại hình khác nhau. Trong chiến dịch lần này, thương hiệu hướng tới tôn vinh nền điện ảnh và văn hóa Mexico bằng cách giới thiệu Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia của Thành phố Mexico và khu chợ truyền thống náo nhiệt. Nâng cao sự phát triển bền vững, khắc hoạ nổi bật văn hóa thông qua màn trình diễn của các nghệ sĩ địa phương chính là cách tri ân cộng đồng nơi 120 khách sạn của Sofitel tọa lạc.

Thưởng thức video của chiến dịch tại đây.

Và hình ảnh của chiến dịch tại link này.

Đạo diễn • John Hillcoat Giám đốc vận hành • Philippe Le Sour Đại sứ thương hiệu • Gillian Anderson và Dali Benssalah Các đơn vị đối tác/Agency • Havas Paris • Prose on Pixels (POP) Các đơn vị đối tác/Agency • Havas Paris • Prose on Pixels (POP)