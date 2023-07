Sóc Trăng khởi tố, bắt đối tượng chống phá nhà nước

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi chống phá nhà nước.

Ngày 31/7, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Danh Minh Quang (SN 1987, cư trú tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo lực lượng chức năng, thời gian qua, Danh Minh Quang đã đăng tải, chia sẻ trên trang facebook cá nhân nhiều hình ảnh, bài viết và phát trực tiếp nhiều video có nội dung sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Quang cũng bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của chính quyền địa phương; ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, tư tưởng, nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tình hình ANTT ở địa phương. Hành vi của Danh Minh Quang diễn ra trong thời gian dài, mang tính hệ thống, vi phạm Luật an ninh mạng. Tuy đã được chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể tại địa phương mời làm việc để giáo dục, nhắc nhở nhiều lần, đã bị xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi nêu trên nhưng Quang này vẫn ngoan cố, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ngày càng công khai thách thức và lôi kéo nhiều người tham gia. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhật Huy - Tuấn Anh