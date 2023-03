Chat GPT đang bị lợi dụng để xuyên tạc, chống phá nhà nước

TPO - Cơn sốt Chat GPT đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng, tuy nhiên giám đốc Công an TPHCM cho biết, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này đang bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước.

Nội dung trên được ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và định hướng nhiệm vụ trong tháng 3 do UBND TPHCM tổ chức ngày 3/3.

Theo ông Nam, từ khi xuất hiện đến nay, Chat GPT đang tạo ra cơn sốt trên toàn cầu. Al này đang thu hút rất nhiều người tại Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên, Chat GPT tồn tại tính hai mặt, ngoài các yếu tố về nguy cơ sai sót dẫn đến thiếu tính chính xác về thông tin thì lĩnh vực này đang có nguy cơ bị lợi dụng trở thành công cụ để chống phá các chính sách đúng đắn của nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Hồng Nam nói: “Ứng dụng Chat GPT đang tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục đích phá hoại các chính sách của Nhà nước. Do đó, trong quá trình sử dụng của cộng đồng nếu cơ quan quản lý nhà nước không có những giải pháp để kiểm soát mà buông lỏng tuyên truyền hoặc không có quy chế cụ thể, sẽ tạo ra khe hở cho các hoạt động sử dụng công nghệ nhằm mục đích phá hoại”.

Về lĩnh vực trật tự, người đứng đầu Công an TPHCM cho rằng, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM trong tháng 2 ghi nhận có 281 vụ, làm chết 6 người và bị thương 29 người. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội tăng 72 vụ. Công an thành phố đã khám phá 182 vụ/281 vụ bắt 358 đối tượng, triệt phá 75 ổ nhóm tội phạm nguy hiểm.

Tội phạm ma túy trong tháng 2 có nhiều diễn biến phức tạp, tính riêng trong tháng 2 đã triệt phá 140 vụ, bắt giữ 318 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy các loại. Công an TPHCM đã phối hợp với Công an Hà Nội và Bộ Công an phá một chuyên án lớn trên địa bàn TPHCM thu giữ trên 100kg heroin vận chuyển bằng đường hàng không và tóm gọn cả đường dây từ người vận chuyển cho đến kẻ chủ mưu.