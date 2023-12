Sở Y tế Nghệ An lên tiếng về vụ hàng chục công nhân mắc bệnh bụi phổi, 6 người tử vong

TPO - Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nhận định, vụ việc hàng loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi ở Công ty Châu Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), trong đó 6 người đã tử vong là trường hợp lớn, đầu tiên ở tỉnh này.

Tiếp tục thăm khám cho 17 công nhân

Ngày 9/12, ông Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, Bệnh viện này vừa phối hợp với các bác sỹ trong Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp của Sở Y tế Nghệ An tiến hành thăm khám cho 17 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Trước đó, hàng loạt công nhân đã và đang làm việc tại công ty này được phát hiện mắc bệnh bụi phổi silic, trong đó có 6 người đã tử vong.

Ông Thái Đình Lâm cho biết, 17 công nhân này sót lại trong đợt thăm khám trước. Tại buổi thăm khám, các y, bác sỹ đã tiến hành khám sức khỏe cho 17 công nhân như chụp phim, khám phổi, khám đường hô hấp và nhiều hạng mục khám liên quan.

Sau khi việc thăm khám kết thúc, đoàn đã gửi toàn bộ hồ sơ ra Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) để hội chẩn và kết luận về bệnh nghề nghiệp. Từ đó có đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, làm chế độ cho những công nhân mắc bệnh.

Trước đó tròn 1 tháng, Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp của Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị chức năng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) tiến hành thăm khám cho 81 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty Châu Tiến. Qua thăm khám phát hiện thêm 57 người mắc bệnh bụi phổi silic. Có 2 người do phim chụp mờ nên không có kết quả. Có 3 người đã và đang điều trị bệnh bụi phổi Silic.

Hiện hồ sơ của những công nhân mắc bệnh bụi phổi đã được gửi ra Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) hội chẩn và có kết luận về bệnh nghề nghiệp.

Bụi phổi silic từ loại đá nào?

Trao đổi với PV, ông Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, bệnh bụi phổi silic gây ra do người bệnh hít phải tinh thể bụi silic trong không khí, trong quá trình làm việc tại môi trường có bụi silic.

Bụi silic có rất nhiều trong đá trắng tự nhiên với hàm lượng silic trên 95%. Những loại đá khác có hàm lượng silic thấp hơn. Hàm lượng silic càng cao, bụi silic phát tán ra môi trường càng nhiều khiến con người khi tiếp xúc dễ hít phải.

Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, bụi silic sẽ xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp từ miệng, mũi vào khí quản rồi vào phế quản, phổi từ đó gây ra những tổn thương cho phổi, hệ hô hấp của con người. Phổi là nơi cấp oxy cho toàn bộ cơ thể. Chính vì thế nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

“Hạt bụi càng nhỏ, trọng lượng càng lớn thì đi càng vào sâu trong hệ hô hấp. Khi hạt bụi vào cơ thể sẽ có quá trình đáp ứng miễn dịch. Nhưng đây là hạt bụi đá nên miễn dịch không làm gì được, hạt bụi không bị hao mòn và vẫn còn tồn tại. Tạo thành viêm. Từ cấp tính, bán cấp rồi thành mãn tính”, ông Thái Đình Lâm nói và cho biết, con người dễ mắc bệnh khi tiếp xúc thường xuyên, liên tục trong môi trường có bụi silic trên 90%.

Ông Thái Đình Lâm cho hay, ban đầu người mắc bệnh bụi phổi silic không có triệu chứng. Chỉ đến khi giai đoạn nặng mới xuất hiện các triệu chứng bệnh. Chính vì vậy, việc đi khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp định kỳ là rất quan trọng. Việc khám bệnh nghề nghiệp thông thường là 6-12 tháng 1 lần khám.

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá trường hợp xảy ra tại Công ty Châu Tiến với hàng loạt người mắc bệnh bụi phổi silic là trường hợp lớn và đầu tiên trên địa bàn tỉnh này. Sở đã yêu cầu Công ty Châu Tiến gửi công văn về Phòng Lao động thương binh các huyện để tiếp tục rà soát các đối tượng đã và đang làm việc tại công ty này. Người nào chưa được khám thì tổ chức khám để tránh thiếu sót.

Ngành Y tế Nghệ An cũng đã yêu cầu Công ty Châu Tiến phải hoàn thiện hồ sơ, gửi cho trung tâm giám định về y khoa để xác định tình trạng bệnh, tỷ lệ mất sức khỏe của các công nhân. Từ đó làm hồ sơ đề xuất chế độ cho người mắc bệnh.

Tháng 2/2023, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) báo cáo về việc phát hiện 8 công nhân đã từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại khu Công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mắc bệnh bụi phổi. Thời điểm này, 3 công nhân đã tử vong, 5 người mắc bệnh nặng. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ và ra quyết định xử phạt Công ty Châu Tiến hơn 110 triệu đồng vì nhiều sai phạm. Thời điểm kiểm tra, Công ty Châu Tiến có 34 lao động đang làm việc. Tiến hành rà soát thêm, cơ quan chức năng thống kê có tất cả 117 công nhân đã và đang làm việc tại Công ty Châu Tiến. Tháng 11/2023, cơ quan chức năng tổ chức khám cho 81 công nhân đã và đang làm việc tại công ty Châu Tiến và phát hiện có 57 công nhân mắc bệnh bụi phổi silic. 22 người không mắc bệnh. Có 2 người phim bị mờ không xác định. Hiện đã có 6 công nhân tử vong.