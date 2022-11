TP - Thảo luận dự thảo nghị quyết Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển biển số ô tô thông qua đấu giá, một số ĐBQH vừa đề nghị “làm rõ biển số đẹp”, và “không phát hành đấu giá biển số xe có số cuối xấu như 49, 53...”.

Ừ, một khi đã xác định biển số là mặt hàng đem bán, thì đương nhiên chỉ bán, và chỉ có thể bán những thứ được xem là tốt, đẹp. Chứ làm sao bắt ép người ta mua những gì không tốt, ở đây là “số xấu” theo quan niệm dân gian.

Thế giới nhiều nước cũng đã đấu giá biển xe đẹp lấy tiền làm từ thiện hoặc đầu tư các phương tiện công cộng. Ở Úc có tỷ phú gốc Hoa từng bỏ ra 2 triệu đô la để mua biển mang số 4, bất chấp quan niệm về “số tử”. Để thấy quyết định về may rủi, đẹp xấu đâu phải ai/nơi nào cũng như nhau.

Ở Mỹ từng có một ngân hàng tinh trùng của các “thiên tài Nobel”. Sau 4 thập niên, nhìn lại hơn 200 đứa trẻ được sinh ra từ ngân hàng ấy (tất nhiên hầu hết các thiên tài thực sự không hưởng ứng tham gia việc này), thì thấy đa phần những đứa con ấy, nay đã tuổi trung niên, cũng “thường thôi”. Không lạ, bởi ngay cả những con, cháu do chính các thiên tài khổng lồ dứt ruột sinh ra, nhìn từ cổ chí kim cũng đâu có mấy ai làm nên công trạng gì!

May mắn hay nhân quả? Chen chúc xếp hàng mua xăng do “giờ xấu”, hay thời tiết xấu của thị trường? Dù biết mọi kết quả không phải ngẫu nhiên may rủi, mà ở cơ chế chuẩn bị, đón đầu. Vấn đề là chuẩn bị gì, để không tạo ra những cú hãm phanh đột ngột như dừng thi IELTS, hay khan hiếm xăng dầu, ách tắc thuốc men, vật tư y tế. Hai ngày qua, Việt Nam “mất” 2 tỷ phú USD do giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc, là vận xấu hay nhân quả?

Có những ngôi làng người ta giết nhau vì tin đồn như trong tiểu thuyết Giờ xấu của Marquez. Nhưng cũng có ông lão như Santiago trong Ông già và biển cả của Hemingway, đầy minh triết trên con thuyền nhỏ một mình giữa đại dương, rằng “Tốt hơn là nên may mắn. Nhưng ta muốn giữ dây câu chính xác cái đã. Rồi khi may mắn đến, ta đã sẵn sàng”. Cuộc vật lộn dữ dội khuất phục con cá kiếm khổng lồ, và sau đó là cuộc chiến đẫm máu với bầy cá mập hung bạo, không hề có bóng dáng của sự may rủi nào, dù cuối cùng ông lão tay trắng trở về.

Số đẹp có dễ dàng mang lại những thành quả tốt đẹp, may mắn? Nếu vậy thì đời này đơn giản quá, dãy số tự nhiên sẽ bị xóa đi không ít con số. Sẽ không còn ngày xấu, giờ xấu trên lịch. Loài người sẽ phải đảo lộn mọi thứ định đề khoa học, quy luật biện chứng, cho đến những hành vi nhỏ nhất. Và rồi ngồi chờ đợi chăng?