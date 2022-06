Sở Công thương TPHCM nói gì trước thông tin trứng tăng giá?

TPO - Hiện nay giá trứng gia cầm vẫn giữ ổn định, tuy nhiên về lâu dài, nếu giá nguyên liệu chăn nuôi đầu vào tiếp tục tăng thì giá trứng phải tăng theo - lãnh đạo Sở Công thương TPHCM cho biết.

Ngày 9/6, Sở Công thương TPHCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố. Tại đây, ông Hà Ngọc Sơn - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Sở Công thương TPHCM cho biết, trước việc nhiều mặt hàng có giá cả tăng cao, TPHCM sẽ tổ chức ngày hội khuyến mãi với nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá đến 100%. Thời gian bắt đầu từ ngày 28/6 đến 3/7.

Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức hội chợ khuyến mãi tập trung - Shopping Season 2022 diễn ra trong 2 đợt, từ 15/6-15/7 và đợt 2 từ 15/11-15/12. Trong đợt 1, nhiều mặt hàng thiết yếu sẽ được khuyến mãi giảm giá từ 30-100%, bắt đầu từ ngày 28/6 đến 3/7.

Chia sẻ về mặt hàng trứng gia cầm đang tăng giá chóng mặt, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM khẳng định, trứng gà, vịt hiện không thiếu và vẫn giữ nguyên giá trong chương trình bình ổn thị trường.

Theo ông Phương, sau dịch bệnh, các chuỗi cung ứng, nguyên nhiên vật liệu đứt gãy trên thế giới dẫn đến chi phí tăng cao. Cuộc chiến Nga - Ukraine làm giá xăng dầu tăng gây ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Chắc chắn các doanh nghiệp (DN) chăn nuôi sẽ phải chịu nhiều tác động.

“Qua theo dõi, chúng ta thấy nhiều mặt hàng tăng cao. Tuy nhiên giá trứng trong chương trình bình ổn thị trường (BOTT) vẫn không tăng và không có chuyện thiếu trứng. Giá bình ổn không tăng thì ngoài thị trường cũng sẽ giữ nguyên. Điều này dẫn đến tình hình các DN sản xuất, DN chăn nuôi phải tính toán đến giá thị trường để có phương án chăn nuôi. Trong khi giá đầu vào tăng, giá đầu ra không tăng nên nhu cầu tái đàn không cao. Nếu không tái đàn thì nguồn cung ứng trứng tới đây sẽ sụt giảm, như vậy giá trứng sẽ tăng”, ông Phương cho biết.

Phó giám đốc Sở Công thương TP cũng cho biết, Sở đang cùng với Sở Tài chính và các sở ngành tham mưu với UBND TP để có những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ đơn vị sản xuất tái đàn, tái đầu tư. Nếu sắp tới giá trứng có tăng thì cũng ở mức độ phù hợp”, ông Phương cho biết.

Một tín hiệu đáng mừng theo Sở Công thương là từ tháng 5/2022, những ngành trước đây tăng trưởng âm thì nay đã quay đầu tăng trưởng dương. Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 57.757 tỷ đồng, tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 13,8% so với tháng 5 năm 2021. Nhìn chung 5 tháng đầu năm 2022, hàng hóa dồi dào nhưng sức mua còn yếu (mức tăng chưa bằng cùng kỳ), tiêu thụ hàng hóa của người dân vẫn chủ yếu tập trung vào hàng hóa thiết yếu, xu hướng tăng giá của nhiều loại hàng hóa và lạm phát kỳ vọng có thể khiến người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu.

Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu thành phố tháng 5 ước đạt 3,46 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng ước đạt 17,70 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Nếu trừ dầu thô, kim ngạch 5 tháng ước đạt 16,83 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ.

Theo Sở Công thương, nhìn chung trong 5 tháng qua, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng bởi căng thẳng, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine… nhưng kim ngạch xuất khẩu của DN thành phố qua các cửa khẩu cả nước vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Để hỗ trợ các DN thông tin về thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới; đồng thời kết nối DN xuất khẩu với người tiêu dùng trong và ngoài nước, Sở Công Thương tham mưu UBND TP tổ chức hội chợ hàng xuất khẩu Việt Nam và tổ chức chuỗi các sự kiện hội thảo, tọa đàm, kết nối xuất nhập khẩu theo từng thị trường (định kỳ hàng tháng).

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cung cầu, giá cả thị trường, phát huy công cụ bình ổn thị trường, tổ chức kết nối DN phân phối với các nguồn hàng hóa tại từng địa phương, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mại tập trung nhằm tăng cường kết nối DN với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.