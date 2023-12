Sở Công Thương Gia Lai: Nỗ lực, đoàn kết để phát triển

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã nỗ lực, đoàn kết phát triển, đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Để hiểu rõ hơn những kết quả đáng ghi nhận ấy, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh đã buổi trao đổi với phóng viên Tiền Phong.

Năm 2023 là thời điểm vừa trải qua đại dịch, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả ấn tượng nào?

Ông Phạm Văn Binh: Năm qua, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện năm 2023 tăng 1,69% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện năm 2023 đạt 31.620,6 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và tăng 9,45% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 20,48% so với cùng kỳ.

Cụ thể: Thương nghiệp ước đạt 90.173 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 83,49%; dịch vụ lưu trú ước đạt 131 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,12%; dịch vụ ăn uống ước đạt 8.948 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,29%; dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 69 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,06%; hoạt động dịch vụ khác đạt 8.678 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,04%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,03% cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 141 triệu USD, tăng 28% so kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ.

Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức các Hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ thực hiện nhiều giải pháp phát triển nên chỉ số thương mại điện tử liên tục phát triển vững chắc, năm 2023 xếp hạng 38/63 tỉnh, thành cả nước và thứ 3/5 khu vực Tây Nguyên, tăng 2 bậc so với năm 2022.

Năm qua, Sở Công Thương đã có hoạt động nào quan trọng để quảng bá, xúc tiến thương mại tại địa phương?

Ông Phạm Văn Binh: Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các tổ chức chính trị, Sở Công Thương đã tổ chức phát động các chương trình như: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đề ơn đáp nghĩa”, “Phong trào tiết kiệm, nói không với tham nhũng”, “Thi đua hỗ trợ xúc tiến thương mại”…

Tổ chức tốt các hoạt động của Cụm thi đua số VIII (theo Quyết định số 309 ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương: Hội nghị tổng kết, Hội thao, Hội nghị kết nối cung cầu, giới thiệu trưng bày sản phẩm đặc trưng vùng miền năm 2023 của Cụm thi đua số VIII - Sở Công Thương các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Chú trọng triển khai xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam” tại huyện Chư Prông; trưng bày sản phẩm tại Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 23-24/10/2023. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới – mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 ngành Công Thương.

Để phát triển bền vững, vượt bậc, Sở đã có kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nào cho năm 2024?

Ông Phạm Văn Binh: Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và dự báo tình hình phát triển Công nghiệp - Thương mại năm 2024, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND; Kế hoạch số 933 ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm 2021 -2025 của tỉnh Gia Lai; Chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển lĩnh vực Công Thương…

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn; tổ chức mời gọi các nhà đầu tư đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thành lập các cụm công nghiệp; hướng dẫn, xúc tiến thành lập các cụm công nghiệp các huyện: Krông Pa, Chư Prông và Ia Pa.

Xây dựng kế hoạch làm việc với các nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt, tham mưu và đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, giúp các nhà máy triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vùng nguyên liệu để các nhà máy chế biến hoạt động ổn định và phát huy công suất.