SLNA lọt vào tứ kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022 trước 1 vòng đấu

U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Hoàng Anh Gia Lai vững vàng ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 2 U17 Quốc gia - K-Elec 2022. Với 2 trận toàn thắng, đội bóng xứ Nghệ đã có tấm vé vào Tứ kết.

Sau trận ra quân thuận lợi với 3 điểm, U17 SLNA tiếp tục hành trình tại giải U17 Quốc gia K-Elec 2022 gặp U17 Bình Dương. Đương kim vô địch nhập cuộc tự tin và làm chủ thế trận từ những phút đầu trận đấu.

Ở phần sân còn lại, U17 Bình Dương làm quen nhịp độ trận đấu chậm nhưng cũng dần lấy lại thế trận. Hai đội chơi chặt chẽ trong phần lớn thời gian thi đấu và không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.

Tới phút 71, U17 SLNA có cơ hội ghi bàn. Lê Tấn Hưng nhận đường chuyền dài từ cánh trái và dứt điểm. May mắn cho U17 Bình Dương là cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ bị trượt chân. Những gì diễn ra sau đó không có nhiều điểm nhấn khi trời mưa khiến các cầu thủ không thể hiện được hết khả năng của mình.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng được ghi thì tới phút 89, Nguyễn Quang Vinh khôn khéo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ bên phía U17 Bình Dương, tung cú dứt điểm từ xa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chung cuộc, U17 SLNA giành chiến thắng trước U17 Becamex Bình Dương với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quang Vinh. Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận, đội bóng xứ Nghệ chính thức có vé vào Tứ kết sớm một vòng đấu.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Nam Định gặp U17 Bình Phước. Hai đội chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc. U17 Bình Phước vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của cầu thủ mang áo số 22 Nguyễn Tấn Phúc. Lợi thế của U17 Bình Phước không được duy trì lâu khi ngay sau đó, Văn Thành của U17 Nam Định đã có bàn thắng quân bình tỉ số.

Sang hiệp 2, U17 Bình Phước cho thấy sự sắc nét hơn trong các đường lên bóng của mình. Sau những pha bóng tấn công bài bản, đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Nguyễn Phú Qúy do công của Văn Hùng và Điểu Khuynh. Đội bóng trẻ Bình Phước kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1 trước đội bóng thành Nam.

Hai trận đấu diễn ra lúc 15h30 là những cuộc đối đầu thú vị U17 Hà Nội gặp U17 TP. HCM – Juventus còn U17 Hoàng Anh Gia Lai gặp chủ nhà U17 Sài Gòn -Lyon.

U17 Hà Nội và U17 TP.HCM đều cho thấy sức mạnh của 2 đội bóng xứng đáng là ứng cử viên chức vô địch. Cả hai đội trẻ cống hiến những đường lên bóng vô cùng bắt mắt và ấn tượng. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 của trận đấu.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu bị giảm đi bởi điều kiện thời tiết mưa lớn. 2 đội duy trì thế trận cân bằng và chờ cơ hội. Mặt sân trơn khiến cả U17 Hà Nội và U17 TP.HCM – Juventus không thể triển khai lối chơi như ý muốn. Kết quả, trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ở trận đấu còn lại, ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, các cầu thủ U17 HAGL đã cho thấy sự nhập cuộc đầy tự tin khi chủ động triển khai bóng và tạo ra liên tục các cơ hội rõ nét về phía khung thành của U17 Sài Gòn - Lyon. Đội bóng phố núi có liên tiếp 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Hoàng Minh Tiến là người mở tỷ số, Nguyễn Minh Tâm nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Bước sang hiệp 2, Minh Tiến đứng trước quả phạt đền khi hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Cầu thủ này không mắc sai lầm để có cú đúp cho bản thân ở trận đấu này. Trước khi trận đấu kết thúc, U17 HAGL còn có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Phan Ngọc Bảo.

Ngày mai (01/09), giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn: U17 PVF - U17 Đồng Tháp và U17 Phú Yên - U17 Huế.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.