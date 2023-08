Sinh viên Logistics HUTECH 'thăng hoa' với nghề Thu mua cùng chuyên gia

Là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, nghề Thu mua được đông đảo bạn trẻ ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng quan tâm tìm hiểu. Để tỏa sáng và có những bước tiến vững vàng với nghề này, bên cạnh kỹ năng chuyên môn, học kinh nghiệm từ người trong nghề là cách học giá trị, hiệu quả.

Đây cũng là cách học mà sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thường xuyên trải qua. Như vừa qua, các bạn đã gặp gỡ và học hỏi cùng hàng loạt chuyên gia đến từ các tập đoàn đa quốc gia tại hội thảo “Phút thăng hoa cùng nghề: Thu mua - Nghề của tương lai”. Sự kiện nhận được sự đồng hành và tài trợ chính từ Công ty MM Mega Market Vietnam.

Các diễn giả truyền “bí kíp” đến sinh viên tại hội thảo gồm ông Đỗ Hữu Trí - Head of Merchandise, MM Mega Market Vietnam; ông Đồng Nhựt Khánh - Procurement Director, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage; ông Hoàng Lê Trung Kiên - Purchasing Manager, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage; ông Nguyễn Hiếu Ngữ - Head of Procurement, Samsung Vietnam; bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Head of Indirect & MRO Procurement, CJ Foods Vietnam; bà Nguyễn Trần Thùy Trang - Merchandising Manager, MUJI Vietnam.

Theo các chuyên gia, Thu mua (Procurement) là một phần quan trọng của quá trình sản xuất và kinh doanh, đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà cung ứng, tạo ra chuỗi cung ứng ổn định cho đến tối ưu hóa chi phí, chất lượng sản phẩm. Với sự biến chuyển của thời đại và thị trường, Thu mua đã trở thành lĩnh vực phát triển đầy tiềm năng, thu hút nhiều nhân lực chất lượng cao.

Bằng những kinh nghiệm làm việc, từ những thành công và cả thất bại, các diễn giả mang đến bí quyết để sinh viên có định hướng theo nghề Thu mua có thể làm tốt công việc và ngày càng phát triển lĩnh vực này. Cụ thể, làm Thu mua, các bạn cần hiểu rõ về hoạt động thu mua, cần biết phải mua gì, kết nối với nguồn mua, quy trình như thế nào.

Cùng với đó, việc tích lũy cho mình những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, quản lý bên thứ 3, đức tính chân thật và kiên trì, kỹ năng phán đoán lường trước khả năng xảy ra để bổ trợ cho công việc là cần thiết. Thường xuyên tham gia các sự kiện, cuộc thi chuyên ngành để làm dày thêm vốn trải nghiệm cũng như học kinh nghiệm từ những chuyên gia cũng là cách để sinh viên thêm vững vàng.

Một yếu tố quan trọng mà các chuyên gia nhắc đến đó là không ngại dấn thân vào những cái mới và cái khó, không ngại phạm sai lầm và sửa chữa để có thể đi đến đích thành công đối với riêng bản thân mình.

Ông Đỗ Hữu Trí chia sẻ: “Nếu đã có định hướng theo đuổi nghề Thu mua, ngoài kiến thức được tiếp cận trên giảng đường, các bạn cần phải trau dồi thêm kiến thức thực tiễn về ngành nghề, tăng cơ hội trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết như kỹ năng thương thảo, kỹ năng quản trị, tạo mối quan hệ,… Đặc biệt, việc tham gia các hội thảo, các cuộc thi liên quan đến nghề thu mua cũng sẽ giúp các bạn cọ xát thực tiễn và tự tin chinh phục nghề giàu tiềm năng này”.

Ông Đồng Nhựt Khánh cũng nhắn nhủ các bạn trẻ: “Để có thể thành công trong tương lai khi bước chân vào đời, các em cần phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng cao, không ngừng xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh để tạo nên thương hiệu riêng cho bản thân, luôn nỗ lực cống hiến, tạo nên nhiều giá trị cho doanh nghiệp dù làm việc ở bất cứ vị trí nào".

Cùng với những “bí kíp” hữu ích, các bậc tiền bối còn “truyền lửa nghề” đến sinh viên HUTECH từ những câu chuyện dấn thân vào nghề cho đến khi gặt hái “quả ngọt”. Vừa “bỏ túi” những “bảo bối” kiến thức giá trị, vừa thêm động lực mạnh mẽ, sinh viên HUTECH thêm tự tin, bản lĩnh ở chặng đường phía trước, được kỳ vọng là thế hệ trẻ đầy tài năng để phát triển lĩnh vực Thu mua.

Ngay tại hội thảo, sinh viên HUTECH được dịp thực hành một trong những bí quyết mà các chuyên gia đề cập - tham gia cuộc thi học thuật. Các bạn thi tài tranh luận giải quyết Case study về chủ đề "Trải nghiệm làm chuyên gia thu mua" cùng các sinh viên đến từ các đơn vị có đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

Với những tình huống thực tế mà các giám khảo đặt ra qua 3 vòng, sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết trong không khí sôi nổi. Qua mỗi tình huống, được thử tài và được giám khảo nhận xét, góp ý, các bạn tích lũy cho mình thêm nhiều kỹ năng quan trọng, bám sát thực tế nghề nghiệp tương lai.