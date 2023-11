Showbiz 7/11: Doanh thu trượt dốc, 'Đất rừng phương Nam' xuất ngoại

TPO - Trong khi doanh thu “Đất rừng phương Nam” đã giảm nhiệt ở Việt Nam, nhà sản xuất thông báo bộ phim sẽ ra rạp tại Australia vào ngày 8/11.

Ngày 6/11, nhà sản xuất Đất rừng phương Nam thông báo bộ phim xuất ngoại và ra rạp tại Australia từ ngày 8/11. Theo đó, khi chiếu tại nước ngoài, Đất rừng phương Nam sẽ mang tên tiếng Anh Song of the South (Bài ca đất phương Nam).

"Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An, một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam kỳ lục tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20", nhà phát hành phim tại Australia giới thiệu về Đất rừng phương Nam.

Trong khi đó, ở Việt Nam, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đang có sự trượt dốc về doanh thu. Cụ thể, dự án đạt gần 135 tỷ đồng sau một tháng công chiếu, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Do sụt giảm về doanh thu, suất chiếu của Đất rừng phương Nam cũng giảm đáng kể. Dự kiến, bộ phim trụ rạp đến gần cuối năm trước khi nhường chỗ cho các dự án ra mắt dịp Giáng sinh và cuối năm.

Lý Hải vỡ trận casting phim

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện ê-kíp Lật mặt 7 cho biết ngoài 120 diễn viên được chọn từ 1.350 hồ sơ đăng ký vòng casting online, buổi thử vai trực tiếp xuất hiện thêm 1.300 người mới.

Tổng số diễn viên muốn tham gia phần tiếp theo phim của Lý Hải lên đến 2.650 người. Lý Hải cho biết Lật mặt 7 tìm kiếm 29 diễn viên, trong đó có 14 vai chính, thứ chính cùng 15 vai phụ, độ tuổi từ 5-78. Đạo diễn nói đây là dự án quy tụ dàn diễn viên đến casting nhiều nhất trong series Lật mặt.

Chuyên gia dự báo thời điểm Harry và Meghan ly hôn

Trong bài báo đăng ngày 5/11, cựu biên tập viên Vanity Fair Graydon Carter tuyên bố với Sunday Time thời gian duy trì cuộc hôn nhân của vợ chồng Sussex chỉ tính bằng năm, không phải bằng thập kỷ.

Ông giải thích Meghan đã đạt được mọi thứ cô muốn từ cuộc hôn nhân với người chồng kém 3 tuổi để bắt đầu lại sự nghiệp ở Hollywood.

“Tôi nghĩ cô ấy đã chạy vòng quanh Harry tội nghiệp và đạt được thứ mình muốn: danh tiếng, tiền bạc và tước hiệu. Sự hữu ích của anh ấy đối với cô ngày càng giảm đi”, người đồng sáng lập Air Mail nói.

Cười khẩy và nhảy nhót ở đồn cảnh sát, G-Dragon bị chỉ trích ngạo mạn

Sau 4 tiếng thẩm vấn, xét nghiệm nhanh, G-Dragon có kết quả âm tính với ma túy, theo Yonhap. Cựu trưởng nhóm Big Bang trình diện tại Sở Cảnh sát Nonhyeon, Seoul, Hàn Quốc sáng 6/11 sau gần nửa tháng bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy.

Rời buổi thẩm vấn, G-Dragon tỏ thái độ với phóng viên hiện trường. Nam diễn viên liên tục cười khẩy và thiếu hợp tác khi trả lời phỏng vấn.

Khi được phóng viên hỏi cảnh sát thẩm vấn những gì, G-Dragon trả lời "chỉ cần cười một chút là xong". Khi truyền thông hỏi lại, nam ca sĩ tiếp tục nói: "Cười cái là xong ngay, tôi nói đùa đó".

Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy

Ngày 7/11, Sohu đưa tin Triệu Vy đăng hình ảnh mới, đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lộ mặt sau khi bị cấm sóng. Người hâm mộ của ngôi sao Hoàn Châu cách cách khen ngợi Triệu Vy có trạng thái tốt, vẫn trẻ trung, tràn đầy năng lượng ở tuổi 47.

Theo Sohu, Triệu Vy không còn hoạt động trong giới giải trí nhưng cô vẫn bận rộn bởi nữ diễn viên điều hành một công ty sản xuất, phân phối rượu vang, đồng thời còn đầu tư điện ảnh cùng Tô Hữu Bằng. Thực tế, trước khi rời khỏi giới giải trí, Triệu Vy đã tập trung nhiều hơn cho công việc kinh doanh. Nữ diễn viên được đánh giá là nghệ sĩ giỏi đầu tư và có mối quan hệ thân thiết với nhiều tỷ phú Trung Quốc. Trước khi bị cấm sóng, Triệu Vy nhiều lần xuất hiện bên cạnh các tỷ phú Jack Ma, Vương Kiện Lâm.