Showbiz 6/1: Phương Nhi tặng người dân 20 con bò

TPO - Á hậu Phương Nhi về Thanh Hóa và trao tặng 20 con bò cho nông dân nghèo ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Với dự án này, Phương Nhi mong muốn hỗ trợ, động viên các gia đình khó khăn về kinh tế vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nằm trong chuỗi dự án Tết hạnh phúc được công bố vào cuối tháng 11, Á hậu Phương Nhi thực hiện dự án trao bò cho bà con nông dân ở Thanh Hoá. Phương Nhi trao tặng 20 con bò giống tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá với mong muốn hỗ trợ, động viên các gia đình khó khăn về kinh tế vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Tôi quan niệm ‘cho cần câu hơn là cho con cá’ nên đã chọn dự án tặng bò để bà con có thể lao động và tạo ra thu nhập. Tôi vui khi giúp đỡ bà con trên chính quê hương của mình. Tôi hy vọng thời gian tới làm dự án cho nhiều đối tượng hơn”, Á hậu Phương Nhi chia sẻ.

Cùng với việc trao tặng 20 con bò, Á hậu Phương Nhi còn trao những phần quà khác cho các hộ dân tại xã Trung Lý. Các phần quà bao gồm: 5 nồi cơm điện, 30 phần quà gồm bóng đèn và tiền mặt.

Thay đổi trong Táo Quân 2023

Như thường lệ, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân ghi hình trong 3 buổi tối tại cùng một địa điểm. Sau đó, ê-kíp sản xuất ngồi lại để nhận xét, trao đổi, rút kinh nghiệm về cả diễn xuất lẫn nội dung chương trình, từ đó chọn lọc và cắt ghép thành chương trình hoàn chỉnh phát sóng 20h tối Giao thừa Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ đơn vị sản xuất, chương trình Táo Quân 2023 có một số thay đổi. Cụ thể, chương trình có buổi ghi hình phần lời dẫn của MC Thảo Vân cùng một số tiết mục biểu diễn trước. Sau đó là buổi tổng duyệt diễn ra vào tối 6/1. Cuối cùng, ê-kíp thực hiện 2 buổi ghi hình chính thức vào tối 7 và 8/1.

Trước đó, đạo diễn Khải Anh chia sẻ chương trình năm nay có ý nghĩa đặc biệt với ê-kíp sản xuất nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát sóng. Trang phục luôn là điểm nhấn và có cách thể hiện mới, giúp khán giả nhìn lại chặng đường hai thập kỷ đã qua.

Tuấn Hưng - Duy Mạnh làm lành

Sau nhiều năm mâu thuẫn, Tuấn Hưng chủ động gọi điện cho Duy Mạnh để làm rõ những hiểu lầm trước đó. Ca khúc "Đừng giận anh nữa nhé" là món quà hàn gắn mối quan hệ của hai người.

Chia sẻ với Tiền Phong, Tuấn Hưng cho biết đàn anh thích trêu mình nhất trong showbiz bởi Tuấn Hưng "hay khóc nhè, giàu cảm xúc" nên cứ bị trêu đùa. "Anh Duy Mạnh hay nói kiểu nửa thật, nửa đùa. Đôi khi, những lời nói đùa bị hiểu sai nên đẩy mọi việc đi xa, khiến chúng tôi bị ảnh hưởng và suy nghĩ tiêu cực", Tuấn Hưng nói. (XEM CHI TIẾT)

Doanh thu 'Avatar' 2 xác lập kỷ lục phòng vé

Ngày 6/1, theo thông tin từ đơn vị quan sát phòng vé Box Office Mojo, doanh thu của bộ phim Avatar: The Way of Water đạt 1,517 tỷ USD. Trong đó, doanh thu tại Mỹ là 465 triệu USD và 1,05 tỷ USD ở thị trường quốc tế.

Với thành tích này, Avatar 2 trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất năm 2022, vượt qua cả Top Gun: Maverick (1,49 tỷ USD), Jurassic World: Dominion (1 tỷ USD) và nhiều bom tấn siêu anh hùng của Marvel hay DC.

Tại Việt Nam, doanh thu bộ phim đã chạm mốc 237,6 tỷ đồng.

Nữ diễn viên bị hải cẩu tấn công khi đang tắm biển

Ngày 6/1, Daily Mail đưa tin diễn viên Loulou Taylor bị hải cẩu tấn công khi đang tắm biển ở Nam Phi. Cụ thể, Taylor bị hải cẩu cắn liên tiếp tới 6 lần và phải cấp cứu gấp do mất máu khá nhiều.

Khi bị tấn công, Taylor đã cố gắng chống lại hải cẩu nhưng vô ích. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng trên đã lao vào cứu nữ diễn viên. Cuối cùng, một người đàn ông đã tóm lấy đuôi hải cẩu, đẩy nó xuống biển để giải cứu Loulou Taylor. (XEM CHI TIẾT)