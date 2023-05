Showbiz 5/5: Phản ứng của Rosé (BlackPink) khi được hỏi về phở Việt

TPO - Ngoại hình đẹp cứu vớt giọng hát thều thào của Chi Pu ở show Trung Quốc, thấy gì từ hơn 200 tỷ đồng của phim Lý Hải, Thu Trang?... là những tin tức đáng chú ý ngày 5/5.

Chủ tài khoản TikTok người Việt tên Rina cho biết hôm 4/5 cô có mặt tại tại sân bay quốc tế Incheon để đón các thành viên BlackPink trở về Hàn Quốc sau lịch trình dài ở Mỹ. Du học sinh này mang theo gói phở ăn liền để tặng thành viên Rosé. Khi được fan tặng phở, Rosé nhanh chóng đưa tay đón và gật đầu khi được hỏi “Có thích ăn phở không?”.

Phản ứng của giọng ca chính BlackPink khiến cư dân mạng thích thú. Clip thu hút được lượng người xem lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Rosé nhiều lần bày tỏ niềm yêu thích của mình đối với các món ăn Việt Nam. Sau đêm concert tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, nữ thần tượng cùng ê-kíp đi ăn phở bò tại nhà hàng Việt. Một người hâm mộ làm việc tại nhà hàng tiết lộ Rosé gọi nhiều món ăn như gỏi cuốn, chả giò, bánh xèo... và thân thiện để lại chữ ký.

Trong livestream năm 2020, giọng ca On the ground cho biết ba nền ẩm thực yêu thích của cô là Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc.

Rosé tên thật là Park Chae Young, sinh năm 1997, giữ vị trí hát chính trong nhóm nhạc nữ BlackPink. Nữ thần tượng hoạt động mạnh ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp, cô là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng cao cấp.

Ngoại hình đẹp cứu vớt giọng hát thều thào của Chi Pu ở show Trung Quốc

Ngày 5/5, chương trình Đạp gió 2023 (tên cũ: Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng) lên sóng tập đầu tiên. Chi Pu là đại diện đến từ Việt Nam tham gia chương trình. Màn trình diễn của cô trên sân khấu game show lớn tại Trung Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Chi Pu tự giới thiệu là ca sĩ, diễn viên đến từ Việt Nam, cô mang đến ca khúc Đóa hoa hồng lên sân khấu Đạp gió 2023 bằng tiếng Việt và tiếng Trung.

Sân khấu đầu tiên của Chi Pu được khán giả Việt nhận xét khá thành công, nổi bật nhất là nhan sắc. Tuy nhiên vũ đạo còn cứng, chưa tự nhiên, giọng hát vẫn là yếu điểm chưa khắc phục được. (Đọc chi tiết)

Thấy gì từ hơn 200 tỷ đồng của phim Lý Hải, Thu Trang?

Sau thất bại nặng nề của những Khi ta hai lăm, Biệt đội rất ổn, doanh thu phòng vé Việt có dấu hiệu khởi sắc sau mùa lễ 30/4. Cả hai dự án phát hành đều được đánh giá cao về chất lượng, thu hút khán giả ra rạp.

Tính đến hiện tại, Con Nhót mót chồng (Vũ Ngọc Đãng đạo diễn) đạt hơn 54 tỷ đồng sau 1 tuần ra mắt. Trong khi đó, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (Lý Hải đạo diễn) thắng lớn với hơn 156 tỷ đồng. Số liệu được lấy từ thống kê của Box Office Vietnam – đơn vị quan sát phòng vé độc lập. (Đọc chi tiết)

Ngập tràn cảnh đánh ghen trên phim Việt

Sự xuất hiện của người thứ ba, yếu tố ngoại tình thường được phim truyền hình Việt khai thác triệt để. Đề tài phim về gia đình lên ngôi cũng biến những tình tiết này thành gia vị khó thiếu trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim Việt, phân cảnh đánh ghen gây thích thú. Không chỉ là phân đoạn được trông đợi, những cảnh trừng trị tiểu tam đóng vai trò gỡ nút thắt cho phim khiến người xem hả hê. (Đọc chi tiết)

Bước lùi của Sơn Tùng M-TP

Lúc 0h ngày 5/5, Sơn Tùng tung ca khúc mới sau một tuần gây chú ý trên mạng. Lần này, giọng ca sinh năm 1994 không phát hành MV tiền tỷ như lời đồn. Thay vào đó, Making My Way hiện diện trên mọi nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Riêng YouTube, Sơn Tùng tung Making My Way phiên bản Visualizer.

Making My Way là ca khúc thuộc dòng nhạc Reggaeton/Dancehall đã thịnh hành nhiều năm trên làng nhạc thế giới. 4 năm trước, Sơn Tùng từng kết hợp Snoop Dogg, tung Hãy trao cho anh với màu sắc âm nhạc tương tự. Khác biệt ở chỗ, Hãy trao cho anh có những phân đoạn điểm nhấn như verse rap của Snoop Dogg và đoạn drop bắt tai.

Trong khi đó, kết cấu của Making My Way đơn giản hơn nhiều, nên Sơn Tùng chưa thể đánh dấu bước tiến mang tính chất “cú nổ” cho sự nghiệp với sản phẩm này. (Đọc chi tiết)