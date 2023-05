Bước lùi của Sơn Tùng M-TP

TPO - "Making My Way", ca mới nhất của Sơn Tùng một lần nữa mang âm hưởng latin. So với "Hãy trao cho anh", giọng ca người Thái Bình không cho thấy bước tiến, mà thậm chí đi lùi hơn trước.

Lúc 0h ngày 5/5, Sơn Tùng tung ca khúc mới sau một tuần gây chú ý trên mạng. Lần này, giọng ca sinh năm 1994 không phát hành MV tiền tỷ như lời đồn. Thay vào đó, Making My Way hiện diện trên mọi nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Riêng YouTube, Sơn Tùng tung Making My Way phiên bản Visualizer.

Making My Way là ca khúc thuộc dòng nhạc Reggaeton/Dancehall đã thịnh hành nhiều năm trên làng nhạc thế giới. 4 năm trước, Sơn Tùng từng kết hợp Snoop Dogg, tung Hãy trao cho anh với màu sắc âm nhạc tương tự. Khác biệt ở chỗ, Hãy trao cho anh có những phân đoạn điểm nhấn như verse rap của Snoop Dogg và đoạn drop bắt tai.

Trong khi đó, kết cấu của Making My Way đơn giản hơn nhiều, nên Sơn Tùng chưa thể đánh dấu bước tiến mang tính chất “cú nổ” cho sự nghiệp với sản phẩm này.

Giọng hát trôi tuột, phát âm tiếng Anh chưa cải thiện

Cùng một nhịp trống, những ca khúc thuộc dòng nhạc Reggaeton, Moombahton hoặc Dancehall liên tục gây sốt trên thế giới. Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã đưa âm hưởng latin lên đỉnh cao âm nhạc thế giới vào năm 2017. Sau đó, Unforgettable của French Montana và Swae Lee gặt hái thành công vượt bậc.

Sơn Tùng từng đón đầu cơn sóng nhạc latin, đưa vào thị trường nhạc Việt và thành công. Sau Hãy trao cho anh, Tùng trở lại với Rn’B/Hip hop, trước khi quay lại với latin, cùng giấc mơ vươn ra thế giới mà nam ca sĩ đã ấp ủ từ lâu. Tiếp nối There’s No One At All, Sơn Tùng lại hát trọn vẹn một ca khúc bằng tiếng Anh.

Nam ca sĩ đã gây sốt bằng một đoạn trong Making My Way, được tiết lộ trước trên TikTok. Đó chính là những gì hay nhất trong sản phẩm lần này của Tùng. Còn về tổng thể bài hát gây thất vọng từ rất nhiều yếu tố. Đó là giọng hát của Sơn Tùng không mấy ăn nhập nền nhạc. Kết cấu giai điệu cũng không có nhiều đột biến.

Điểm đặc sắc nhất với những ca khúc Reggaeton/Dancehall/Moombahton là ở sự phóng khoáng. Nó toát lên từ nhịp trống hứng khởi, đều đặn, cùng giọng hát nội lực, với đặc trưng ở những nốt luyến của nhiều ca sĩ đến từ Nam Mỹ, Trung Mỹ hay Bắc Phi. Trong khi đó, giọng hát của Sơn Tùng ở Making My Way có thể xem là chỉn chu, sạch, nhưng không thể toát lên chất phóng khoáng đặc trưng của latin.

Giọng hát Sơn Tùng trong ca khúc mới còn không uyển chuyển bằng chính anh khi thể hiện Hãy trao cho anh. Một producer nói với Tiền Phong: “Tôi nghĩ Making My Way có vấn đề trong khâu mixing và mastering, dẫn đến giọng hát khá chìm so với beat”.

Producer này nhấn mạnh: “Reggaeton là dòng nhạc rất khó để thể hiện với những ca sĩ Việt Nam. Để tỏa sáng ở dòng nhạc này phụ thuộc nhiều vào giọng hát, đòi hỏi sự uyển chuyển và toát lên rất nhiều thứ trong đó”.

Một lần nữa Sơn Tùng có vấn đề trong cách phát âm tiếng Anh. Nhiều khán giả bình luận không hiểu gì khi nghe giọng hát của Sơn Tùng trong ca khúc mới. Lý do chính dẫn đến điều đó là việc Sơn Tùng gần như bỏ hết âm đuôi. Ở There’s No One At All, Sơn Tùng từng bị khán giả chê vì vướng quá nhiều lỗi trong phát âm tiếng Anh.

Tham vọng của Sơn Tùng

Ngay lúc này, Sơn Tùng vẫn ở vị thế ca sĩ số 1 thị trường nhạc Việt. Điều đó chứng minh qua sức hút của nam ca sĩ trong giai đoạn quảng bá Making My Way. Bằng vài “nước đi” cơ bản, Sơn Tùng thu về lượng tương tác mà nhiều nghệ sĩ có thể tiêu tốn đến vài trăm triệu đồng để tạo làn sóng hưởng ứng trước sản phẩm mới.

Cát-xê tiền tỷ cho một đêm diễn, ký hợp đồng lên tới chục tỷ đồng và mỗi lần xuất hiện đều được bao bọc “tận răng”, chỉ Sơn Tùng ở vị thế như vậy trên thị trường nhạc Việt.

Chuyện Making My Way giữ top 1 thịnh hành trên YouTube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác chỉ là vấn đề thời gian. Thay vào đó, đích đến lớn hơn để Sơn Tùng chờ đợi là hiệu ứng từ khán giả quốc tế.

Nam ca sĩ tung Making My Way ở đa nền tảng stream (nghe nhạc trực tuyến), từ Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music… Với tham vọng của Sơn Tùng, Making My Way có thể không chỉ dừng lại là một phiên bản Visualizer. Thay vào đó, sẽ còn MV Making My Way ra mắt trong thời gian tới để tương xứng sự chờ đợi từ khán giả với Sơn Tùng?

Lựa chọn của Sơn Tùng ở Making My Way đang dẫn đến 2 luồng ý kiến khen và chê. Bỏ qua yếu tố âm nhạc, Sơn Tùng vẫn khác biệt phần còn lại ở yếu tố dám thử sức. Sau hơn 10 năm, Sơn Tùng vẫn là nghệ sĩ giữ vai trò tiên phong trong việc đưa xu hướng âm nhạc quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Vài ngày qua, Making My Way gây sốt từ sự thuần túy trong âm nhạc. Đó là khác biệt ở giai đoạn thị trường nhạc Việt bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố. Một loạt ca sĩ nổi lên, có sản phẩm gây sốt bằng chiêu trò, “truyền thông bẩn” và sa đà vào những hoạt động vượt xa khuôn khổ âm nhạc.

Còn Sơn Tùng vẫn âm thầm nhưng tỏa sáng. Anh tách biệt hoàn toàn với phần còn lại trong giới giải trí để đứng ở vị trí riêng biệt.