Showbiz 28/2: Chồng người mẫu Thái Thiên Phượng thắp hương tiễn đưa vợ

TPO - Tam Chuk Kwan - con trai nhà sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng TamJai Yunnan Mixian, bạn đời thứ hai của Thái Thiên Phượng - lần đầu có mặt tại hiện trường vụ án mạng để thắp hương, đưa tiễn người vợ xấu số.

Người chồng thứ hai của Thái Thiên Phượng - đồng thời là bạn đời thứ hai của nữ người mẫu xấu số bị gia đình chồng cũ sát hại - đến hiện trường để thắp hương và tiễn đưa vợ. Đây là lần đầu Tam Chuk Kwan - con trai nhà sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng TamJai Yunnan Mixian - đến tận nơi vợ qua đời, theo SCMP.

Sự xuất hiện của Tam Chuk Kwan tại hiện trường vụ xảy ra án mạng thu hút truyền thông. Trước đó, anh không lên tiếng vì đau buồn trước sự ra đi của vợ.

Tam Chuk Kwan và bố mẹ, cùng gia đình nhà vợ mặc đồ đen, thắp hương tại bên ngoài ngôi nhà ở Lung Mei Tsuen, Tai Po để cầu siêu cho Thái Thiên Phượng.

Trước đó, chồng và gia đình Thái Thiên Phượng đến nhà xác ở Sha Tin để nhận dạng thi thể gia đình nhà vợ. Họ ở lại nơi này khoảng hai giờ, từ chối trả lời câu hỏi của báo chí.

Cheng - thành viên của Paomes, tổ chức từ thiện do Thái Thiên Phượng sáng lập - đại diện gia đình cho biết gia đình đến hiện trường vụ án để tiễn đưa nữ người mẫu, an ủi linh hồn người đã khuất.

"Tôi đồng hành cùng gia đình vì họ quá đau buồn. Tôi có thể hiểu được cảm giác của họ khi nhận dạng thi thể", Cheng nói với SCMP.

Trước đó, 4 nghi phạm trong vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng là gia đình nhà chồng cũ (gồm bố chồng, mẹ chồng, chồng và anh chồng) được xét xử tại tòa án sơ thẩm thành phố Kowloon, Hong Kong, Trung Quốc.

Danh tính cụ thể của 4 nghi phạm được cảnh sát công khai là Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế riêng, anh chồng), Quảng Cảng Trí (tên tiếng Anh: Alex Kwong, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân), Quảng Cầu (65 tuổi, bố chồng, cảnh sát nghỉ hưu) và Lý Thụy Hương (63 tuổi, nữ, mẹ chồng).

Tại phiên sơ thẩm, ba bị cáo nam tỏ ra bình tĩnh, riêng Quảng Cầu đáp rõ ràng “đã hiểu” sau khi nghe chi tiết các cáo buộc và không đưa ra lời phản bác nào. Trong quá trình điều tra, các nghi phạm bất hợp tác, không thành khẩn khai báo. Ba bị cáo nam bị buộc tội giết người, Lý Thụy Hương bị quy tội cản trở người thi hành công vụ, cố gắng tiêu hủy thông tin về vụ án mạng.

Nhiều bộ phận cơ thể của nữ người mẫu 28 tuổi vẫn chưa được tìm thấy. Hôm 26/2, cảnh sát tìm thấy thi thể còn lại của Thái Thiên Phượng có trong nồi súp thu giữ vài ngày trước.

Nghệ sĩ Việt quảng cáo sai sự thật: Lợi dụng tình cảm của khán giả

Hội thảo Văn hóa ứng xử của nghệ sĩ với công chúng diễn ra ngày 27/2 bàn luận các giải pháp xây dựng hình ảnh đẹp của nghệ sĩ trong mắt công chúng. Hội thảo do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức nhận được ý kiến đóng góp của nhiều nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng.

Những tham luận tại hội thảo xoay quanh văn hóa ứng xử, trách nhiệm gìn giữ hình ảnh của nghệ sĩ trước công chúng. NSND Bùi Thanh Trầm - nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội khẳng định thời gian qua, một số nghệ sĩ có những biểu hiện “lệch chuẩn” trong lối sống.

"Sau giây phút đăng quang từ những cuộc thi nghệ thuật, sau ánh đèn sân khấu, những lời tung hô nhất thời của người hâm mộ, một số nghệ sĩ, ca sĩ tự huyễn hoặc, mắc bệnh ngôi sao. Một số nghệ sĩ trẻ có tâm lý ảo tưởng, sa vào ăn chơi, có những biểu hiện hành vi thiếu ý thức, thậm chí là vi phạm pháp luật, tạo nên dư luận xấu xã hội", NSND Bùi Thanh Trầm nêu. (XEM CHI TIẾT).

Hôn nhân 8 năm của Long đẹp trai và Phi Nga: Trầm cảm, khó sinh con ở tuổi U40

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện của Phi Nga xác nhận nữ diễn viên ly hôn Long đẹp trai được hơn một năm. Bé Cỏ (con trai của hai nghệ sĩ) hiện do Phi Nga chăm sóc.

"Anh Long và chị Nga đã đường ai nấy đi được một thời gian. Cỏ đang do chị Nga chăm sóc. Tôi xin phép không chia sẻ thêm thông tin cá nhân của hai người", đại diện Phi Nga nói.

Nam nghệ sĩ cho biết anh giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ, cùng chăm sóc con. Trước khi ly hôn, Phi Nga từng làm khán giả cảm động với câu chuyện sinh con khó khăn ở tuổi U40 và trầm cảm sau sinh. (XEM THÊM).

Bên trong căn penthouse của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam

24 giờ trước khi rời Việt Nam quay trở lại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo dành thời gian tham gia chương trình Master in the house cùng dàn nghệ sĩ gồm Doyoung (NCT), BamBam, Yang Se Hyung, Kim Dong Hyun và Eun Ji Won (SECHSKIES).

Trong tập phát sóng ngày 27/2, các thành viên tới thăm căn hộ riêng của ông Park nằm trên tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Căn hộ của vợ chồng ông trang trí đơn giản, đồ trang trí chủ yếu là những món quà lưu niệm, những kỷ vật đáng nhớ trong suốt hơn 5 năm sống và làm việc tại Việt Nam. (ĐỌC CHI TIẾT).

Meghan thất vọng vì Hoàng tử Harry không có nhiều tiền

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 27/2, Tom Bower, tác giả cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors năm 2022, đã thảo luận với phóng viên Dan Wootton về mối quan hệ thuở ban đầu của cặp vợ chồng tai tiếng Harry và Meghan.

Chuyên gia hoàng gia mô tả Nữ công tước xứ Sussex là người bị ám ảnh bởi tiền bạc. “Điều ngạc nhiên và thất vọng lớn nhất của cô ấy là Hoàng tử Harry có rất ít tiền. Cô ấy đã tưởng tượng anh ấy đáng giá hàng trăm triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ USD. Giờ đây, cô ấy đang phải bù đắp cho điều đó”, ông nói.

Tom Bower cho biết thêm nhà Sussex không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống hiện tại nếu vẫn còn là thành viên của Hoàng gia Anh. Theo nhà văn, Meghan muốn lái những chiếc Cadillac lớn, sử dụng máy bay phản lực riêng theo yêu cầu. “Hiện tại, cô ấy phải đi xin những thứ đó”, ông ẩn ý. (ĐỌC THÊM).