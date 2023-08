Showbiz 25/8: Dàn diễn viên phim ‘Về nhà đi con’ hội ngộ

TPO - Bảo Thanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh hội ngộ diễn viên Quốc Trường - người vào vai Vũ trong bộ phim từng làm mưa làm gió “Về nhà đi con”.

Ngày 25/8, Bảo Thanh đăng tải hình ảnh cô hội ngộ diễn viên Quốc Trường và Anh Vũ. Khoảnh khắc bộ ba diễn viên của phim Về nhà đi con trong một khung hình đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo Bảo Thanh, cô và diễn viên Anh Vũ hân hoan khi đón Quốc Trường ra thăm Hà Nội.

Nhiều khán giả phấn khích nhắc lại màn hoá thân của các diễn viên trong bộ phim từng làm mưa làm gió màn ảnh Việt: “Chờ bộ ba hội ngộ”, “Đóng phim tiếp đi, Bảo Thanh - Quốc Trường kết hợp hay lắm”, “Mong chờ màn tái hợp của Quốc Trường và Bảo Thanh”, “Bao nhiêu năm rồi vẫn nghiện cặp Bảo Anh - Quốc Trường vì diễn quá đạt”, “Thích bộ ba này quá, bộ phim làm mưa làm gió một thời”, “Vũ - Thư - Dũng, bộ ba khiến bao khán giả say mê”…

Bên cạnh đó, diện mạo của diễn viên Anh Vũ gây tò mò. Anh cạo đầu trọc kèm gu thời trang lạ lẫm với kính mắt màu da cam và áo họa tiết đen trắng. Đây là tạo hình mới của Anh Vũ trong phim Biệt dược đen. Nam diễn viên vào vai tay chơi khét tiếng trong nhóm công tử nhà giàu Cityboy. Chính Anh Vũ đề xuất với đạo diễn về việc cạo đạo trên phim.

Thanh Lam bị chê phá nhạc Văn Cao, Tùng Dương nói vượt ngưỡng an toàn là cần thiết

Sau chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt - sự kiện tôn vinh cố nhạc sĩ Văn Cao, khán giả phản ứng với các tiết mục của diva, divo của làng nhạc. Một bộ phận người nghe chưa chấp nhận cách sáng tạo, làm mới của Thanh Lam khi hát Thiên thai, Hà Trần với Mùa xuân đầu tiên và Tùng Dương khi thể hiện Trương Chi. Thậm chí, có ý kiến nặng nề cho rằng Thanh Lam “phá” nhạc Văn Cao.

Trước những đánh giá trái chiều, ca sĩ Tùng Dương cho biết sự thể nghiệm luôn là điều cần thiết để một nghệ sĩ vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Khoan bàn luận hay hay chưa hay, nhưng nếu là nghệ sĩ đích thực sẽ luôn có chiều nhìn, hướng đi của riêng mình. (Đọc chi tiết)

Chung kết Hoa hậu Đại dương tổ chức lúc 5h sáng, Trần Thị Thu Uyên đăng quang

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 tổ chức lúc 5h sáng ngày 25/8. Đây là lần đầu chung kết cuộc thi hoa hậu tổ chức vào khung giờ kỳ lạ.

Trả lời Tiền Phong, đại diện ban tổ chức nói: "Chung kết diễn ra sáng sớm để hạn chế đèn, điện, thay vào đó tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế tối đa tác hại đến thiên nhiên. Đây cũng là cách thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường sống, môi trường biển mạnh mẽ". (Đọc chi tiết)

Nữ diễn viên ‘Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên’ qua đời

The Hollywood Reporter đưa tin Hersha Parady qua đời vào ngày 23/8 ở Norfolk, Virginia (Mỹ), quê hương của con trai bà, Jonathan Peverall.

Nữ diễn viên gạo cội được chẩn đoán mắc bệnh u não vào tháng 7. Vào thời điểm đó, để có tiền trang trải viện phí cho mẹ, ông Peverall kêu gọi quyên góp trên trang GoFundMe và nhận được 20.482 USD. (Đọc chi tiết)

Tình trạng Britney Spears sau khi chồng kém 13 tuổi ly hôn

Ngày 24/6, Page Six dẫn nguồn tin độc quyền cho biết Britney Spears dành nhiều thời gian cho một người đàn ông có tên là Paul Richard Soliz sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 14 tháng với Sam Asghari.

Theo người trong cuộc, người đàn ông 37 tuổi được thuê khoảng một năm trước để làm quản gia cho Britney. Công việc chủ yếu của Soliz là dọn nhà vệ sinh, lau sàn và nhặt rác. Sau thời gian tiếp xúc, nữ ca sĩ Oops! … I Did It Again hình thành mối quan hệ thân thiết với Soliz dù nam nhân viên đã nghỉ việc. (Đọc chi tiết)