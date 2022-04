Showbiz 22/4: ‘Tiểu Long Nữ’ của Trư Bát Giới bị điều tra vì liên quan kinh doanh đa cấp

TPO - Nữ diễn viên Đào Hồng hiện đang bị Cục quản lý và giám sát thị trường điều tra vì đầu tư vào công ty đa cấp.

‘Tiểu Long Nữ’ của Trư Bát Giới bị điều tra vì liên quan kinh doanh đa cấp

Hôm nay (ngày 22/4), Cục quản lý và giám sát thị trường Thành phố Thạch Gia Trang đã xác nhận chuyện nữ diễn viên Đào Hồng bị điều tra. Cụ thể cô dính líu đến đường dây kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Theo đó, Đào Hồng được trả lãi 420 triệu NDT (gần 1.500 tỷ đồng) trong 5 năm (từ 2016-2020). Trong số đó, có 260 triệu NDT (920 tỷ đồng) là tiền lời trong 3 năm (2018-2020) mà công ty Darwin kinh doanh bán hàng đa cấp. Dù Đào Hồng đã rút khỏi công ty nhưng cô vẫn có thể bị liên đới. Sinh năm 1972, Đào Hồng là nữ diễn viên kỳ cựu tại Trung Quốc. Cô là vợ đạo diễn, nhà sản xuất Từ Tranh. Đào Hồng từng là vào vai Tiểu Long Nữ và có mối tình đáng yêu với Trư Bát Giới do Từ Tranh thể hiện trong Tây du ký: Chàng trư si tình (2000). Không ngờ sau này, cô lại là vợ chính thức của chàng Trư này ngoài đời. (Theo Phụ nữ Việt Nam)

Ốc Thanh Vân thất thần vì bị kẻ gian móc mất điện thoại ngay giữa sự kiện

Trong buổi họp báo phim tối ngày 21/4, Ốc Thanh Vân thất thần khi biết mình bị móc trộm điện thoại. Dù đi cùng chồng nhưng cô không biết kẻ gian đã tiếp cận từ khi nào và khoắng luôn chiếc điện thoại giá trị. Nữ MC cho biết, cô đã nhờ bạn bè gọi vào số điện thoại của mình nhưng không luôn trong tình trạng không liên lạc được. Ban tổ chức sự kiện đã ra thông báo về vụ việc Ốc Thanh Vân bị móc túi và nhắc nhở, cảnh báo quan khách cẩn trọng tư trang. (XEM CHI TIẾT)

'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga hóa chị đại trong phim mới

Nếu như Thư trong Về nhà đi con có chị bạn thân Linh chất lượng với lời mắng tiểu tam như tát nước vào mặt từng gây “sốt” một thời, thì ở phim mới Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ cũng sẽ xuất hiện một dạng nhân vật đanh đá, lời lẽ đanh thép và hành động dứt khoát do Quỳnh Nga thủ vai. Dù chưa lên sóng nhưng những phân cảnh của Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đã thu hút được lượng lớn khán giả quan tâm. Đặc biệt, màn “chiến nhau” của Minh Minh (Quỳnh Nga đóng) đối với Trâm (Thùy Dương) gây thích thú và tò mò. (XEM CHI TIẾT)

Lý do Nam Em khóc nức nở tại Miss World Việt Nam 2022

Từ khi bắt đầu nhập cuộc với Miss World Vietnam 2022, Nam Em luôn nhận về sự quan tâm và ủng hộ của nhiều khán giả. So với các thí sinh với nhiều căng thẳng và lo lắng thì trong mọi hoạt động Nam Em đều toát lên vẻ tự nhiên, là chính mình đến mức gây tranh cãi với dáng ngồi trong buổi tập luyện khá thoải mái như đang tán gẫu với bạn bè ở nhà riêng. Thế nhưng, một đoạn video ngắn quay cảnh người đẹp Nam Em khóc nức nở trong hậu trường và đang được nhân viên cùng các thí sinh khác an ủi, quan tâm đang là tâm điểm trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Án phạt vụ Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường

New York Post đưa tin, Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của tiểu bang New Mexico – OHSB (Mỹ) hôm 20/4 đã mức phạt tiền tối đa, gần 137.000 USD, đối với công ty sản xuất bộ phim “Rust” Rust Movie Productions về lỗi không đảm bảo an toàn về súng ống dẫn đến vụ nam chính kiêm nhà sản xuất Alec Baldwin bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phi trường Bonanza Creek Ranch (Sante Fe, New Mexico) vào ngày 21/10/2021. (XEM CHI TIẾT)

Con gái út nhà Obama bị bắt gặp hẹn hò con trai tài tử Clifton Powell

Ngày 21/4, báo chí và truyền thông quốc tế “sục sôi” trước tin Sasha Obama đang yêu đương. Theo đó, con gái út của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bị bắt gặp đi chơi với một chàng trai vào hôm thứ Hai (18/4). Trong ảnh do paparazzi chụp được, nữ sinh Gen Z mặc chân váy tím dài bay bổng, kết hợp với áo crop-top bó sát khoe eo, cười hạnh phúc khi dạo phố cùng bạn trai ở Los Angeles, California, Mỹ. Bạn trai của Sasha mặc trang phục cơ bản, áo phông trắng và quần jean. Anh cao hơn bạn gái nửa cái đầu, dù Sasha đã cao 1m76. (XEM CHI TIẾT)

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tái hợp trên màn ảnh

Mới đây, người hâm mộ của cặp đôi “Minh Lan truyện” vô cùng háo hức khi có thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tái hợp trên màn ảnh. Theo Sohu, một số phương tiện truyền thông gần đây đưa tin, một công ty điện ảnh và truyền hình đang chuẩn bị khởi quay bộ phim mới. Nhà sản xuất liên hệ Phùng Thiệu Phong và Lý Băng Băng, hy vọng hai diễn viên đình đám có thể đảm nhận vai chính trong tác phẩm này. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, Lý Băng Băng cho rằng mình không phù hợp với vai diễn này. Đáng nói, mỹ nhân “Trương Tam Phong” đã tiến cử Triệu Lệ Dĩnh, còn trực tiếp đưa vợ cũ Phùng Thiệu Phong đến gặp nhà sản xuất. Tài tử “Cung tỏa tâm ngọc” cũng tham gia buổi gặp mặt này. (XEM CHI TIẾT)