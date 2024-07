Show có Trấn Thành, Hieuthuhai dồn dập tranh cãi, tại sao vẫn hot?

TPO - Show quy tụ 30 nghệ sĩ nam "Anh trai say hi" bùng nổ truyền thông, hút 4 triệu lượt xem sau hai ngày chiếu. Show vướng nhiều tranh cãi liên quan đến đạo nhái, bị chê gượng gạo, ồn ào nhưng vẫn có lý do được khán giả quan tâm.

Tiếng cười gượng gạo, vướng nghi vấn đạo nhái

Một trong những show truyền hình hot nhất thời điểm hiện tại gọi tên Anh trai say hi, quy tụ những nghệ sĩ trẻ, nổi tiếng của showbiz như Hieuthuhai, Issac, Anh Tú, Song Luân, Đức Phúc, Negav, Erik…

Show nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, nhưng hứng chịu nhiều tranh cãi. Ngay từ tập đầu, show bị chê có thời lượng quá dài, lên tới gần 3h30 phút dù chỉ có hai màn biểu diễn. Dàn 30 anh trai ồn ào, khó nhớ tên những gương mặt mới. Phần gặp gỡ, giới thiệu được một bộ phận khán giả nhận xét gượng gạo, rap qua lại lãng xẹt, chỉ tạo tiếng cười nhạt.

Tình hình biến chuyển khi show bước vào đêm live show, nhưng tiếp tục gây tranh luận vì một số tiết mục bị tố đạo nhái ý tưởng show Hàn Quốc, Trung Quốc.

Bên cạnh đó, show có mô típ tương tự với chương trình đối thủ Anh trai vượt ngàn chông gai, chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, Anh trai say hi được công bố là show mới, không mua bản quyền từ Trung Quốc như Anh trai vượt ngàn chông gai.

Dồn dập tranh cãi, tại sao vẫn hot?

Từ những tranh cãi xung quanh show đã tạo nên nhiều bài thảo luận “dậy sóng” mạng xã hội. Những từ khóa nổi bật của Anh trai say hi có mặt tiêu cực lẫn tích cực như đẹp trai, bắt tai, ồn ào, mỏ hỗn, hài, nhạc cuốn, đạo nhái, copy, seeding…

Tập 3 không có sân khấu ca nhạc nào được phát sóng, tập trung xoay quanh màn chọn đội, các anh trai nô đùa ở nhà chung, nhưng vẫn đem lại lượt người xem (view) cao với gần 300.000 lượt xem trực tiếp. Tính đến thời điểm này, tập 3 đứng hạng 2 trên mục thịnh hành, mang về 4,1 triệu view. 100% các bài hát trong chương trình xếp dàn hàng trên bảng trending YouTube mục âm nhạc.

Số liệu từ YouNet Media - đơn vị phân tích dữ liệu mạng xã hội - cho thấy sau hai tập đầu, chương trình oanh tạc nhiều diễn đàn với 314.000 lượt thảo luận, 12,73 triệu lượt tương tác.

Thời gian 7 ngày, từ 25/6-1/7, Anh trai say hi cán đích hạng 1, tạo ra 222.870 lượt lượng thảo luận, 5,64 triệu lượng tương tác.

Hướng đến đối tượng gen Z, dàn anh trai đa số đều là những gương mặt hot trên thị trường âm nhạc, show thực tế hiện nay, có lượng fan đông đảo như Issac, Anh Tú, Song Luân, Đức Phúc, Erik.

Hieuthuhai, Negav vừa là nhân tố hot của 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ, vừa có nhiều tác phẩm trending. Show có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD - hiện tượng Vpop tại Thái Lan, nhiều rapper Rap Việt như Captain, Rhyder, Tage, HurryKng, thậm chí là hot TikToker.

Có ý kiến nhận định truyền thông và lượt xem, Anh trai say hi áp đảo các show cùng thời điểm vì nhà sản xuất có mạng lưới kênh lớn, tiếp cận được giới trẻ. Nhà sản xuất của Anh trai say hi đứng sau nhiều chương trình “làm mưa làm gió” thị trường game show Việt như Ca sĩ mặt nạ, người ấy là ai, 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ, Chơi là chạy, Bảy nụ cười xuân…

Việc mời Trấn Thành làm MC của show cũng góp phần khiến show được quan tâm. Một số ý kiến chỉ ra show có nhiều hạng mục phỏng vấn, gặp gỡ, giới thiệu và được Trấn Thành đứng giữa, kết nối trơn tru, làm khán giả đỡ nhàm chán.

“Nhà sản xuất biết khán giả thích những màn đối đáp, tung hứng, điều họ đã làm thành công trong Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ. Từ đó khiến khán giả tương tác mạnh”, “Chương trình đúng màu sắc gen Z, giải trí, ngoại hình trẻ đẹp, toàn những rapper, ca sĩ có nhạc bắt tai hiện tại”, "Show kết hợp mời sao Thái Lan khiến khán giả nước ngoài quan tâm. Fan Nanon Korapat ở Việt Nam cũng đổ xô 'hóng' chương trình"… Khán giả nhận định về lý do Anh trai say hi được quan tâm.