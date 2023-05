Shakira liệu có đang yêu Tom Cruise?

TPO - Những người thân cận với Shakira khẳng định nữ ca sĩ đang sống tốt ở Miami, ưu tiên hàng đầu của cô là chăm sóc bản thân và hai con trai, chưa tính đến chuyện bắt đầu mối quan hệ mới, cũng không có ý định tiến xa hơn với Tom Cruise.

Những ngày qua, Hollywood xôn xao thông tin Tom Cruise muốn theo đuổi Shakira sau khi hai ngôi sao bị bắt gặp thân thiết tại giải đua xe Công thức 1 Miami Grand Prix 2023 vào đầu tháng 5. Theo nguồn tin của Page Six, giữa họ có phản ứng hoá học và Tom thích Shakira đến mức gửi tặng hoa cho cô.

Trong khi đại diện hai bên giữ im lặng, những người bạn của nữ ca sĩ Te Felicito đều bác bỏ khả năng này.

Ana Lourdes Martinez, nhà môi giới bất động sản nổi tiếng trong giới giải trí Hollywood kiêm bạn của Shakira, tuyên bố trên The New York Post hai ngôi sao chỉ là bạn.

“Khi những người bạn cùng ở Miami, họ hẹn gặp nhau. Báo chí muốn tạo ra một chuyện tình lãng mạn nhưng cô ấy biết Tom từ lâu. Cô ấy chỉ muốn tập trung vào gia đình mình”, Martinez nói.

Một người trong cuộc khác tiết lộ với Us Weekly Shakira đã có khoảng thời gian tuyệt với khi đi chơi với tài tử Nhiệm vụ bất khả thi tại giải đua xe, nhưng cô không có hứng thú hẹn hò với anh.

“Tom thực sự rất tốt và cô ấy thích bầu bạn với anh ấy, nhưng cô ấy không ưu tiên hẹn hò với anh ấy hay bất cứ ai khác vào lúc này. Cô ấy có nhiều món trên đĩa và hiện tập trung vào những đứa trẻ và sự nghiệp. Shakira đã xem những tin đồn trên mạng rằng Tom đang tán tỉnh cô ấy, cũng như phản ứng ủng hộ từ người hâm mộ, nhưng cô ấy nghĩ điều đó thật buồn cười vì nó không đúng sự thật. Cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi họ trò chuyện, nhưng mọi thứ dường như đi quá xa”, nguồn tin nhấn mạnh.

Ngoài Tom Cruise, Shakira còn bị phát hiện đi chơi cùng tay đua xe Công thức 1 huyền thoại Lewis Hamilton ngay sau khi rộ lên nghi vấn tình cảm với Tom. Tuy nhiên, theo người quen, Shakira chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới.

Dù vậy, truyền thông quốc tế đánh giá kết thúc 11 năm bên Gerard Piqué, Shakira dễ dàng tìm thấy một người đàn ông ưu tú hơn hẳn người cũ. Theo Page Six, Piqué là cầu thủ xuất sắc ở hàng phòng ngự, nhưng đặt cạnh những cái tên như Tom Cruise hay Lewis Hamilton đều trở nên mờ nhạt.

Không có tình yêu, Shakira đang có cuộc sống tốt nhất ở Miami (Mỹ). Cô chuyển đến thành phố biển vào tháng 4.

Emilio Estefan, nhà sản xuất âm nhạc giành 19 giải Grammy kiêm đồng sáng tác ca khúc Whenever, Wherever cùng Shakira, nói với The New York Post đối với người đẹp Colombia, chuyển đến Miami đồng nghĩa với việc cô trở về với gia đình sau cuộc chia tay cay đắng.

“Shakira tìm thấy thành công ở Miami và theo một cách nào đó, cô lớn lên ở đây… Shakira thực sự chưa bao giờ rời Miami. Cô ấy có nhà và giữ liên lạc. Mọi người đang ủng hộ cô ấy. Cô ấy giống như gia đình đối với chúng tôi”, ông Estefan chia sẻ.

Ana Lourdes Martinez cũng có chung quan điểm: “Miami luôn là ngôi nhà và nơi ẩn náu của Shakira. Mặc dù phần lớn thời gian cô ấy sống ở Tây Ban Nha, nhưng Miami luôn là nơi mà cô ấy yêu thích”.

Hiện tại, Shakira sống cùng hai con trai, Milan và Sasha, trong căn biệt thự sang trọng mà cô mua năm 2001 ở Miami với giá 3,4 triệu USD. Cô được cho là đang tìm kiếm ngôi nhà có diện tích lớn hơn và riêng tư hơn.

Người đẹp cũng đăng ký cho hai con vào học tại Miami Country Day - ngôi trường tư thục có học phí từ 36.000 USD/năm với khuôn viên rộng rãi, có bể bơi, sân bóng đá và các lớp học hiện đại.

Vào kỳ nghỉ hè, hai con trai trở về Tây Ban Nha với bố. Trong thời gian rảnh rỗi này, Shakira dự kiến tập trung sáng tạo nghệ thuật.

“Cô ấy luôn làm việc. Cô ấy đang viết nhạc và ở trong phòng thu. Cô ấy cũng tập thể dục, chăm sóc cơ thể và ăn uống lành mạnh”, Martinez nói.

Một yếu tố khác khiến Shakira quyết định chọn Miami là nơi định cư là sức khoẻ của cha mẹ cô ngày một sụt giảm. Năm 2022, cha cô, William Mebarak Chadid (91 tuổi), bị ngã nghiêm trọng. Trong khi đó, mẹ cô, bà Nidia, có cục máu đông trong đầu.

“Mọi người đều muốn đến Miami. Nhiều người đang giúp Shakira trong quá trình chuyển đổi. Khi cô ấy đi ra ngoài, mọi người đều ôm cô ấy. Cô ấy đang cảm nhận được tình yêu và điều đó thật tuyệt vời”, ông Estefan cho biết.

Tú Oanh