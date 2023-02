'See tình' của Hoàng Thùy Linh có gì mà gây sốt ở đất nước tỷ dân?

TPO - "See tình" của Hoàng Thùy Linh được nhiều ngôi sao cover vũ đạo, do đó tạo sức lan tỏa vượt biên giới nhạc Việt.

See tình là ca khúc pop, giao thoa giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại. Nhóm producer DTAP thực hiện khâu sáng tác và phối khí cho bản hit của Hoàng Thùy Linh. Đến nay, MV See tình hút hơn 40 triệu view trên YouTube. Tính trên mọi nền tảng nghe nhạc và các mạng xã hội, lượng streams (nghe trực tuyến) của See tình có thể lên tới hàng trăm triệu lượt.

Sức hút bền bỉ

MV See tình gây sốt ngay thời điểm ra mắt trên YouTube. Kết quả đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, là sức hút của Hoàng Thùy Linh, ca khúc có nhan đề bắt tai, MV được thực hiện bởi đạo diễn mát tay Kawaii Tuấn Anh và bản phối cũng rất đặc biệt, đánh trúng vào thị hiếu của đông đảo khán giả.

Ê-kíp Hoàng Thùy Linh đưa cơn sốt See tình lên cấp độ mới, khi thực hiện nhiều chiến dịch đánh vào TikTok. Ngay từ đầu, See tình được tạo ra để đánh vào phân khúc khán giả TikTok, với bản phối có nhiều phân đoạn dành chỗ cho vũ đạo, đặc biệt là drop. Và thực tế, See tình nhanh chóng vào trending TikTok, thu hút một loạt Tiktoker tham gia cover vũ đạo.

Có 2 đoạn nhạc cắt ra từ See tình, thời lượng 15-30 giây, “viral” trên TikTok. Đó là phần mở đầu với cụm lyrics gây chú ý: “Uây uây uây uây / Mới lần đầu gặp mà đầu mình quay quay / Anh ơi anh à / Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy”.

Tiếp theo là phần build up (đẩy cao trào trước drop) và drop, với điểm nhấn là tiếng huýt sáo, thành đoạn nhạc lan tỏa trên mọi nền tảng mạng xã hội.

See tình tiếp tục “viral” từ các phiên bản remix. Riêng bản remix của Cukak gây chú ý hơn cả khi đẩy nhanh tempo (tốc độ) của See tình và thay đổi hoàn toàn âm lead (dẫn dắt), bassline (dải âm trầm) của drop. Đây chính là phiên bản See tình gây sốt toàn cầu và được loạt ngôi sao ở các mảng nghề khác nhau hưởng ứng.

Bản hit của Hoàng Thùy Linh gây chú ý với khán giả Hàn Quốc khi Shindong, thành viên nhóm Super Junior, thực hiện vũ đạo của Sorry Sorry trên nền nhạc See tình. Gần đây, Eric Tai, vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Philippines nhảy See tình ngay trên sân. Trước đó, màn nhảy See tình của VĐV bóng chuyền Lee Da Hyeon gây bão trên truyền thông.

Sau 11 tháng ra mắt, See tình ngày càng lan tỏa nhờ TikTok và nền tảng Douyin ở Trung Quốc. Yếu tố chủ chốt tạo nên sức hút của See tình là ở vũ đạo bắt mắt, vui nhộn và dễ học theo.

Một producer lý giải với Tiền Phong về yếu tố âm nhạc của bản remix See tình gây sốt: “Nhạc viral TikTok chỉ có một kiểu, là đoạn build up và drop. Trong đó, đoạn build up rất quan trọng vì tạo ra cảm hứng, sẽ hoàn hảo khi có sự hòa quyện với drop. See tình có cả 2 yếu tố ở build up và drop bắt tai. Ngay từ bản gốc, đoạn build up đã phù hợp theo màu sắc TikTok, nên các producer sẽ dễ dàng để remix drop theo nhiều cách khác nhau”.

Tầm ảnh hưởng của TikTok

5 năm qua, các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt Nam từng bước len lỏi đến khán giả quốc tế.

Trước See tình, thị trường ghi nhận một số sản phẩm được khán giả quốc tế, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đón nhận như Ngẫu hứng (Hoaprox), Ngây thơ, Dạ vũ (Tăng Duy Tân ft Phong Max), Dễ đến dễ đi (Quang Hùng Master) và Hai phút hơn (KAIZ Remix ft Pháo).

Điểm chung của những sản phẩm trên là viral nhờ TikTok hoặc Douyin ở Trung Quốc, với thời lượng khoảng 30 giây/bài nhạc. Tất cả dừng lại ở mức hiện tượng nhất thời từ việc được chèn vào các video trên TikTok hoặc được cover vũ đạo, thay vì ghi dấu ấn thật sự trên làng nhạc thế giới. Thế nhưng, đó là tín hiệu tích cực, đưa nhạc Việt “đi tắt đón đầu”, rút ngắn thời gian để tiếp cận thêm bộ phận khán giả quốc tế.

Với riêng thị trường nhạc Việt, sức ảnh hưởng của TikTok tăng đột biến.

Ê-kíp Hoàng Thùy Linh đã bắt đúng sóng TikTok. Ngoài See tình, Hoàng Thùy Linh có Gieo quẻ và Bo xì bo giữ vị trí cao ở top thịnh hành TikTok trong năm 2022. Bên cạnh đó, một loạt ê-kíp đã chuyển hướng, tập trung “đánh” vào phân khúc nhạc TikTok. Hai ca khúc thành công nhất thị trường nhạc Việt năm 2022, Vì mẹ anh bắt chia tay và Waiting For You, cũng nhờ phần lớn vào TikTok.

TikTok phát triển quá nhanh. Một năm trước, nền tảng mạng xã hội này nổi lên là kẻ thách thức xu hướng âm nhạc. Nhưng từ giữa năm 2022, TikTok thật sự chi phối cuộc chơi. Những tên tuổi hàng đầu của thị trường giai đoạn 5 năm qua, là Jack, Đen Vâu, vẫn có sản phẩm giữ top thịnh hành YouTube, song lượng view giảm mạnh. Mặt bằng chung của các MV trên YouTube cho thấy lượng view giảm so với vài năm trước và TikTok được cho có tác động đến chuyển biến đó.

TikTok giúp một bản nhạc viral rất nhanh. Thế nhưng, quá tập trung vào tính viral của TikTok với thời lượng 15-30 giây sẽ giết chết chuẩn mực trong âm nhạc. Hoàng Thùy Linh là trường hợp đáng khen, vì tập trung vào TikTok nhưng không bỏ quên giá trị thật sự của âm nhạc. See tình vẫn là sản phẩm trọn vẹn, có chất, đầu tư bản bản về nội dung, MV. Trái ngược là một số ca khúc như Tất cả đứng im của Ngô Kiến Huy bị đánh giá nhảm nhí, chỉ có một đoạn nhạc để câu kéo khán giả TikTok.