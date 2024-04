SEDU ENGLISH: Trung tâm ngoại ngữ ngày nay muốn trò giỏi thì phải có thầy giỏi

Chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiếng Anh - một ngôn ngữ quốc tế - trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, đa phương diện như ngày nay. Đó là lý do mà các trung tâm ngoại ngữ trở thành địa điểm tìm đến của rất nhiều học sinh sinh viên ngày nay. Thế nhưng, muốn trò giỏi thì phải có thầy giỏi ở những trung tâm như thế!

Lý do học mãi không giỏi

Khảo sát chung có thể thấy, hầu hết các bạn sinh viên và học sinh khối THPT ngày nay đều đã hoặc sẽ quan tâm đến việc học tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ. Thế nhưng, cũng có một thực tế khi nhiều bạn than phiền rằng họ đã cố gắng học, thậm chí học qua nhiều khóa dạy khác nhau nhưng dường như trình độ tiếng Anh không thể tiến bộ.

Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng chính là chất lượng đào tạo của các trung tâm ngoại ngữ, cụ thể hơn là trình độ của những giáo viên, giảng viên ở đó.

Trên thực tế, có những trung tâm ngoại ngữ mở ra, họ bằng mọi cách tìm kiếm học viên về, nhưng đội ngũ nhân sự giảng dạy của họ nghèo nàn, trình độ không thực sự cao hoặc kỹ năng sư phạm không thực sự tốt. Từ đó dẫn đến thực trạng học viên càng học càng không tiến bộ, thậm chí còn có thể giảm đi rất nhiều những tố chất vốn có.

Trung tâm ngoại ngữ Sedu English: Chúng tôi chọn giáo viên trước, học viên sau

Với quan điểm muốn trò giỏi thì thầy phải giỏi, vì thế, trong kế hoạch hoạt động của mình, Trung tâm ngoại ngữ Sedu English đã đặt mục tiêu về việc “chiêu mộ” được những giảng viên xuất sắc, chuyên nghiệp, có kĩ năng sư phạm tốt, có trình độ và kết quả Tiếng Anh nổi bật.

Có thể kể ra một vài giảng viên của Trung tâm ngoại ngữ Sedu English như: giảng viên người nước ngoài – thầy Marc Ramirez (Tốt nghiệp tại trường Manhattan tại New York, Mỹ; Giảng viên nữ Nguyễn Thị Ái Khanh (Chứng chỉ IELTS 7.5 (SPEAKING 8.5); Thầy Vũ Hoàng Duy (GPA đạt loại giỏi nhiều năm liên tiếp, Học viện Ngoại giao; Chứng chỉ IELTS 8.5

Hay như sự tham gia giảng dạy của thầy Phạm Thế Nam (Chứng chỉ TOEIC 945, Chứng chỉ IELTS 7.5,); Giảng viên nữ Lê Thị Phong (Cử nhân loại giỏi, Chứng chỉ VSTEP C1)

Và hàng loạt các giáo viên có uy tín và tầm ảnh hưởng khác trong “làng giảng viên ngoại ngữ” như: cô Đặng Khánh Linh (Học viên Ngoại giao), thầy Nguyễn Thành Luân (Đại học Mở HN), cô Đinh Quang Hồng Cương (Đại học Hà Nội), cô Vũ Minh Phương (ĐH Hà Nội), thầy Lê Anh Đức (ĐH Mở Hà Nội)…

Với nền tảng được đầu tư xây dựng chắc chắn, đầy chất lượng từ giảng viên đến cơ sở vật chất và giáo trình đào tạo, trong thời gian qua, Sedu English cũng đã đạt được không ít những thành tựu. Nhiều học viên sau thời gian đào tạo đã đạt được những kết quả tốt, thậm chí vượt xa dự tính mục tiêu ban đầu.

Ví dụ như bạn Phạm Khánh Nghĩa với mục tiêu: 800 TOEIC bạn đã đạt kết quả: vượt band 865 TOEIC; bạn Lê Thị Phương Thảo với mục tiêu: 650 TOEIC thì bạn đã có kết quả: vượt band 895 TOEIC;

Hoặc bạn Nguyễn Đức Nam đặt mục tiêu: 6.5 IELTS thì kết quả vượt band overall 7.5; Bạn Nguyễn Tuấn Minh đặt mục tiêu: 6.5 IELTS sau thời gian học tại Sedu bạn có kết quả vượt band overall 7.0; Bạn Lý Minh Đức đặt mục tiêu 6.5 IELTS đã đạt kết quả vượt band overall 7.5.

Ở Sedu English, học viên được tiếp cận với nhiều phương pháp thực tế và quy chuẩn như chương trình học với giảng viên nước ngoài, chương trình học với gia sư. Học viên cũng được Sedu English hỗ trợ thi thật tại IDP, hỗ trợ 30% học phí cho học viên có đầu ra 6.5 overall.

Với những nỗ lực đó, Trung tâm ngoại ngữ Sedu English trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu và nổi bật, là điểm đến lựa chọn của nhiều các thế hệ học sinh, sinh viên và các khách hàng đối tác có nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO SEDU

Trụ sở chính :Số 164 , Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0247.1097.496

Email: phongnhansu.sedu@gmail.com

Website: https://sedu.edu.vn/