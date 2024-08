Sau nhiều vụ tai nạn chết người, công an Bình Dương lập tổ tuần tra 24/24h

TPO - Công an tỉnh Bình Dương thành lập 4 tổ công tác cấp tỉnh phối hợp lực lượng các địa phương để tuần tra 24/24h tại các tuyến đường trọng điểm. Động thái này được thực hiện sau khi trên địa bàn xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn làm 5 người tử vong.

Ngày 13/8, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết theo kế hoạch, công an tỉnh sẽ thành lập 4 Tổ công tác cấp tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tiến hành tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm gồm quốc lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT.741, ĐT.743B, ĐT.744, ĐT.746.

Từ 13/8, các tổ công tác sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát trong thời gian 24/24h, trong đó tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 6-8h và từ 18-23h.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, điều lệnh công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với dân.

Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm tính nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước khi thực hiện kế hoạch trên, công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, các vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, đồng thời thảo luận các nội dung bảo đảm huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như công tác tổ chức huy động lực lượng, huy động phương tiện, trang thiết bị, phương thức tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, ma túy, xe quá khổ quá tải...

Trước đó, trong hai ngày liên tiếp ngày 9 và 10/8 trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra hai vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm 5 người tử vong, một người bị thương.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy vào ngày 9/8 tại huyện Phú Giáo làm hai vợ chồng cùng con trai tử vong.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy ngày 10/8 tại thành phố Dĩ An khiến hai mẹ con tử vong, tài xế xe ôm bị thương. Cả hai vụ tai nạn đều do xe tải lưu thông không đúng làn đường gây ra.