Nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Đồng Nai

TPO - Theo Phòng Thanh tra - An toàn III - Cục Đường sắt Việt Nam, vị trí xảy ra vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng tối 28/7 tại Đồng Nai đã được Cục cảnh báo và đề nghị địa phương giải tỏa hàng quán trong khu vực đường ngang. Việc để xảy ra tai nạn ngoài lỗi do người lái xe, một phần cũng do địa phương không quyết liệt trong việc giải tỏa "điểm đen".

Phòng Thanh tra - An toàn III - Cục Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo về vụ tai nạn giữa tàu khách SNT5 và xe bán tải ở Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 ngày 28/7, tại khu vực Hố Nai – Biên Hòa, tàu SNT5 do lái tàu Đ.H.H (33 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi tới đường ngang có rào chắn giao cắt với đường bộ Phạm Văn Thuận (đoạn giáp ranh giữa phường Tân Tiến và phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) đã xảy ra va chạm với ô tô bán tải biển số 60C-597. Thời thời điểm đó, ông V.V.K (49 tuổi) đang lái xe bán tải chở theo 3 người gồm cháu B.H.N. (13 tuổi), bà M.P.P. và bà N.T.U. đi từ đường dân sinh song song với đường sắt ra đường Phạm Văn Thuận. Khi xe bán tải vừa băng ngang đường ray, tàu hỏa lao tới tông trúng. Chiếc ô tô lập tức văng mạnh va vào anh L.M.T. (24 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) khiến người này chết tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến cháu N. (ngồi trên ô tô) tử vong, 3 người còn lại trên xe bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Thanh tra - An toàn III - cho biết đã tiến hành kiểm tra hiện trường. Kết quả cho thấy tại chắn đường ngang có đèn, chuông tín hiệu tại đường ngang đều kêu to, nghe rõ. Biển báo được cắm đầy đủ tại các trục đường bộ chính vào đường ngang theo quy định. Vạch dừng trong phạm vi đến đường ngang hơi mờ. Tại vị trí hẻm 1334 khu phố 3, phường Tân Tiến và đường dân sinh đi vào thẳng đường ngang (xe ô tô bị tàu va chạm khi đi từ đường dân sinh), đâm thẳng vào đường ngang (không qua cần chắn) có biển chú ý tàu hỏa. Vị trí đường này là nơi giao cắt chéo giữa đường Phạm Văn Thuận với đường sắt, có 5 hướng lưu thông vào khu vực đường ngang. Khi đóng chắn đón tàu thì hở hai hướng phía phải lý trình đường sắt (hẻm 1334, lối đi từ đường dân sinh gom vào chắn). Theo Phòng Thanh tra - An toàn III, đáng chú ý, vào tháng 6/2022, Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị địa phương phải tự gác phòng vệ tại hai vị trí này, vì có chiều rộng đường lớn hơn 3 m đi thẳng vào đường ngang, đồng thời giải tỏa hàng quán trong khu vực đường ngang nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi qua lại đường ngang. Ngay sau đó, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn (đơn vị quản lý gác chắn) đã có công văn gửi Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại đường ngang này. "Đây là tai nạn rất nghiêm trọng. Vụ việc này lỗi do người lái xe không tuân thủ theo biển báo chú ý tàu hỏa và thiếu quan sát xung quanh. Bên cạnh đó, một phần cũng do trách nhiệm của địa phương, không quyết liệt trong việc thực hiện theo quyết định 358 của Thủ tướng trong việc xóa bỏ lối đi tự mở có trên địa bàn tỉnh quản lý", Phòng Thanh tra - An toàn III đánh giá. Công nhân đường sắt tử vong vì tai nạn đường sắt Tai nạn đường sắt thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người thương vong Ít nhất 59 người chết trong tai nạn đường sắt ở Ấn Độ Dương Hưng