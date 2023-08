Sau 7 tháng, Petrovietnam hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách nhà nước cả năm 2023

Trong 7 tháng đầu năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức lớn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2023 ở chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, về đích trước kế hoạch 5 tháng.

7 tháng đầu năm nay, những diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đều cho thấy khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và xấu hơn rất nhiều so với những dự báo đưa ra từ đầu năm. Tăng trưởng toàn cầu thấp; cầu tiêu dùng yếu; hàng rào bảo hộ gia tăng; thị trường tài chính có nhiều biến động, chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng ở nhiều quốc gia; xuất hiện những thách thức mới về an ninh lương thực toàn cầu; gián đoạn chuỗi cung ứng, gián đoạn kinh tế; thị trường năng lượng nhiều biến động, giá và sức cầu đều diễn biến tiêu cực do sức ép từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu kém. Với độ mở cao, cùng với những hậu quả kéo dài của đại dịch Covid, nền kinh tế đất nước đang cho thấy phải chịu "tác động kép" từ các yếu tố hạn chế, bất lợi từ cả bên trong và bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho nền kinh tế, đến nay tiếp tục kiên định chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng của năm 2023 mặc dù để đạt được mục tiêu đề ra được xác định là hết sức thách thức.

Quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ và các Bộ ngành trong thực hiện các mục tiêu chung của cả nước, với vai trò là tập đoàn kinh tế, năng lượng hàng đầu của đất nước, Petrovietnam luôn ý thức nỗ lực cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao cũng như kiên định với những mục tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm để đóng góp nhiều nhất có thể cho nền kinh tế.

Với quyết tâm đó, cùng với việc tích cực, quyết liệt triển khai các giải pháp quản trị điều hành phù hợp, kịp thời với diễn biến thị trường theo phương châm “Quản trị biến động, Mở rộng quy mô, Tăng tốc chuyển đổi số, Dịch chuyển mô hình, Nâng cao năng suất, Tái tạo kinh doanh”, trong 7 tháng đầu năm nay, hoạt động SXKD trong toàn Petrovietnam được đảm bảo an toàn, ổn định, hiệu quả cao. Các chỉ tiêu sản xuất đều vượt kế hoạch và ở mức cao, cung cấp ổn định, tối đa các sản phẩm chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu,… cho đời sống và sản xuất.

Petrovietnam cũng hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu tài chính qua các tháng, các quý vừa qua, ghi nhận kết quả đạt được tích cực hơn so với đà suy giảm của giá dầu cũng như tình trạng xuất khẩu kém và đầu tư, tiêu dùng thấp. Trong đó, nộp NSNN toàn Tập đoàn tháng 7/2023 đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 2,0 lần KH tháng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023 nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 78,31 nghìn tỷ đồng, vượt 62% KH 7 tháng và đạt 100,02% KH năm 2023. Như vậy, Nộp NSNN toàn Petrovietnam đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2023 trước 5 tháng.

Những kết quả đạt được của Petrovietnam đã và đang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tích cực bù đắp cho khó khăn mà nền kinh tế đất nước đang phải hứng chịu, hỗ trợ cho tăng trưởng GDP cả năm 2023. Kết quả này cũng là minh chứng thiết thực nhất cho nỗ lực của Petrovietnam trong góp phần thực hiện các mục tiêu chung của đất nước, luôn đặt mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu.