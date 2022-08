Sau 2 giờ cất cánh, máy bay phải quay đầu về Nội Bài

TPO - Chuyến bay từ Hà Nội đi Nhật Bản cất cánh được gần 2 giờ đồng hồ đã phải quay đầu hạ cánh về nơi xuất phát để cấp cứu một hành khách trẻ em người Nhật Bản.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN384 của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi Haneda (Nhật Bản) sáng 8/8. Tin từ hãng hàng không cho hay, chuyến bay có 145 khách, khi đã rời sân bay Nội Bài hơn 1 giờ 45 phút bất ngờ một hành khách là trẻ em người Nhật Bản bị chảy máu mũi.

Tổ tiếp viên hỗ trợ và đã thông báo nhờ hành khách khác làm trong ngành y tế trợ giúp, nhưng tình hình sức khỏe cháu bé vẫn không được cải thiện, không cầm được máu. Tổ bay đã quyết định cho máy bay quay lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất, khi chuyến bay kéo dài 5 tiếng đồng hồ, nếu tiếp tục hành trình có thể nguy hiểm cho cháu bé.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội, hiện sức khỏe hành khách đã ổn định nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi.

Do sự cố trên, chuyến bay VN384 ngày 8/8 bị chậm hơn 4 giờ đồng hồ so với kế hoạch ban đầu, ảnh hưởng tới việc đi lại của những hành khách khác.“Hãng mong hành khách thông cảm trong trường hợp phát sinh vấn đề ngoài mong muốn như vậy. Với hàng không, an toàn của bất kể hành khách nào luôn là ưu tiên số 1”, đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines đã hỗ trợ khách đặt lại chuyến bay mới, phục vụ ăn nghỉ tại Hà Nội hoặc chuyển khách về nhà theo yêu cầu.