Sau 2 bộ phim trắng tay ở liên hoan phim, Trấn Thành làm phim Tết 30 tỷ đồng

TPO - "Mai" là dự án được Trấn Thành ấp ủ từ năm 2022, trước cả "Nhà bà Nữ". Nhà sản xuất cho biết đây là bộ phim tâm huyết nhất mà nam đạo diễn từng phát hành.

Trấn Thành trở lại đường đua phim Tết

Ngày 28/11, Trấn Thành công bố poster phim điện ảnh mới mang tên Mai, chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2024. "Đây là bộ phim mới và tâm huyết nhất của tôi cho đến thời điểm này. Bộ phim do tôi vừa sản xuất vừa làm đạo diễn đã đến lúc trình làng", Trấn Thành chia sẻ.

Dự án Mai được Trấn Thành ấp ủ sau thành công của Bố già. Trong buổi họp báo công bố dự án năm 2022, Trấn Thành cho biết phim có kinh phí từ 30-35 tỷ đồng, anh đầu tư khoảng 80%.

First look trailer cho thấy tác phẩm xoay quanh Dương và Mai. Trailer hé lộ phân đoạn tình cảm giữa hai nhân vật, trong đó có lời tỏ tình của Dương: "Em làm anh thay đổi nhiều lắm, biết lắng nghe hơn, biết để ý cảm xúc của người khác hơn, thật sự muốn quan tâm một ai đó".

Đáp lại tình cảm của Dương, Mai trả lời: "Đừng yêu tôi, quá khứ của tôi tệ lắm".

Ngoài đoạn thoại ngắn giữa nhân vật, poster với câu mồi: "Quá khứ chưa ngủ yên, ngày mai liệu sẽ đến" cho thấy Mai là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, khắc sâu tính cách của nhân vật nữ chính.

"Tôi muốn làm tác phẩm để mọi người có thể xem, cảm nhận và trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình. Nhà Bà Nữ và Mai là hai thế giới khác nhau về góc độ nghệ thuật cũng như câu chuyện, cả nội tâm từng nhân vật. Ở Nhà Bà Nữ là những người phụ nữ chịu tổn thương nhưng lại tổn thương người khác, còn ở Mai, tuy vẫn chịu tổn thương nhưng cách người phụ nữ đối diện, lựa chọn lại hoàn toàn khác", Trấn Thành nói về dự án Mai.

Đạo diễn từng chia sẻ cân nhắc nhiều diễn viên nữ như Ngân Khánh, Miu Lê, Kaity Nguyễn... hiện, nhân vật nữ chính được công bố trong dự án là Phương Anh Đào, nam chính chính Tuấn Trần.

Trấn Thành cho biết anh gian gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm vai Mai, sau cùng chọn Phương Anh Đào cho vai diễn. "Phương Anh Đào với tôi hơn cả sự lựa chọn. Định mệnh giúp tôi gặp nhau và sự thể hiện của cô ấy từ lần casting đầu khiến tôi tin Mai phải là Phương Anh Đào", Trấn Thành nói.

Dự án điện ảnh Mai được Trấn Thành công bố từ năm 2022. Khi đó, nam đạo diễn công bố phim do Tuấn Trần đóng chính. Tuy nhiên, do Trấn Thành muốn chuẩn bị kỹ hơn nên tạm dừng để phát triển kịch bản.

Hiện, theo công bố từ nhà sản xuất, phim quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọc Giàu, Việt Anh, Hồng Đào, bên cạnh một số cái tên quen thuộc trong phim của Trấn Thành là Khả Như, Uyển Ân, Quốc Khánh...

Có phá được kỷ lục của chính mình?

Mai là dự án điện ảnh thứ hai Trấn Thành tự làm đạo diễn, sau Nhà bà Nữ. Trước đó, Bố già do anh đồng đạo diễn cùng Vũ Ngọc Đãng. Hiện, khán giả chờ đón phim mới của Trấn Thành, sau những thành công và thất bại trong cùng năm 2023 của Đất rừng phương Nam và Nhà bà Nữ.

Về mặt doanh thu, Nhà bà Nữ đang là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 475 tỷ đồng. Đất rừng phương Nam do Trấn Thành tham gia sản xuất cũng đạt gần 140 tỷ đồng. Đó là thành công của diễn viên, đạo diễn.

Tuy nhiên, hai bộ phim chưa làm hài lòng giới chuyên môn khi trắng tay ở Liên hoan phim Việt Nam. Đó là thất bại về mặt chuyên môn của loạt phim trăm tỷ trong năm 2023 của Trấn Thành.

Sau khi tung first look trailer, khán giả có những bàn luận xoay quanh dự án mới của Trấn Thành: "Chiếu vào dịp Tết, có lẽ doanh thu vẫn cao thôi, chỉ chờ xem là có điều gì đặc biệt trong phim không hay là những cảnh cãi vã đời thường như ở Nhà bà Nữ", "Các rạp lại ngập suất chiếu của Trấn Thành, cứ chờ xem nội dung thế nào?", "Lại là những cái tên quen thuộc trong 'vũ trụ' Trấn Thành, may mắn có thêm nhân tố Phương Anh Đào".

Về phía Phương Anh Đào, sau những bộ phim như Tro tàn rực rỡ, Bằng chứng vô hình, Chàng vợ của em... cô được khán giả chú ý khi đóng vai nữ chính trong phim của Trấn Thành. Sự trở lại của Phương Anh Đào dịp Tết dễ bị đánh giá kỹ, nhất là sau thất bại về mặt doanh thu của bộ phim ngập cảnh nóng Chiếm đoạt ra rạp gần đây.

"Ra rạp xem Phương Anh Đào trong Chiếm đoạt, để ý diễn xuất của chị ấy không đến nỗi, nhưng kịch bản là vấn đề, chờ đợi trong dự án của Trấn Thành", "Trấn Thành đang là đạo diễn gây chú ý. Đóng phim của Trấn Thành tạo được độ quan tâm, Phương Anh Đào phải chuẩn bị đón nhận khen chê của khán giả"... là một số bình luận của khán giả.

Lớp khán giả quan tâm đến doanh thu phim lại quan tâm hơn đến khả năng lập kỷ lục của dự án chiếu Tết của phim Trấn Thành. Một số người cho rằng đây sẽ là áp lực mới của nhà sản xuất, đạo diễn tay ngang khi Nhà bà Nữ có doanh thu gần 500 tỷ đồng.

"Phim chạm 500 tỷ đồng để phá kỷ lục Nhà bà Nữ rất khó. Nếu chạm được không nói, không đạt mức doanh thu này sẽ là áp lực lớn cho Trấn Thành", "Sau hai bộ phim trắng tay ở liên hoan phim, Mai có phải là tác phẩm tạo nên danh tiếng mới cho Trấn Thành về mặt chuyên môn lẫn doanh thu?"... là ý kiến khác.