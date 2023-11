Đạo diễn 'Em và Trịnh': 'Bùi Lan Hương chỉ là diễn viên phụ'

TPO - Sáng 27/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai người tử vong tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.