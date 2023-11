Cảnh hôn kinh hoàng khiến hai diễn viên sợ hãi

TPO - D.O và Park Hye Soo chia sẻ cảnh hôn họ có trong phim "Swing Kids" là trải nghiệm đáng sợ, đau đớn.

Trong họp báo phim điện ảnh Swing Kids, hai diễn viên D.O (Kyung Soo) và Park Hye Soo đã chia sẻ trải nghiệm đáng sợ của họ khi quay cảnh hôn. Trong phim, nhân vật Ro Ki Soo (do Kyung Soo thể hiện) và Yang Pan Rae (Park Hye Soo) có cảnh đánh nhau với một nhóm lính ngoại quốc.

Khi đang đánh nhau, Ro Ki Soo vô tình ngã lên người Yang Pan Rae và hôn môi cô. Đúng lúc này, một tên lính ở phe đối thủ dùng chân đạp lên đầu Ro Ki Soo khiến anh và Yang Pan Rae có nụ hôn trong tình thế không hề dễ chịu.

Kể về trải nghiệm quay cảnh hôn này, D.O dùng từ “nguy hiểm”. Anh nói: “Cảnh hôn của chúng tôi thực sự có chút nguy hiểm. Đó là cảnh tôi bị dẫm từ phía sau đầu và phải hôn nhân vật nữ. Nhớ lại tình huống đó, họ dẫm mạnh đến nỗi răng tôi đau nhức”.

Trong khi đó, Park Hye Soo cũng đồng ý cảnh hôn của cô với đàn anh là nguy hiểm và đau đớn hơn những gì mọi người tưởng tượng.

Park Hye Soo chia sẻ: “Như anh ấy đã đề cập, nó hơi nguy hiểm và đau đớn. Trong quá trình thực hiện cảnh quay, lẽ ra chúng tôi phải thể hiện sự khó chịu. Tuy nhiên, chúng tôi cho thấy sự ghét bỏ nhiều hơn. Do đó, chúng tôi phải quay cảnh đó nhiều lần”.

Những cảnh hôn có vẻ lãng mạn, ngọt ngào trên phim nhưng ở hậu trường, nhiều diễn viên chia sẻ trải nghiệm tồi tệ.

Reese Witherspoon bày tỏ nụ hôn của cô với Robert Pattinson khi quay phim Water for Elephants không hề mơ mộng như cô hoặc công chúng tưởng tượng.

Cô nói với tạp chí In Touch: "Tôi phải nói rằng nó hơi buồn và thất vọng. Nó không hề gợi cảm. Rob có thể bị cảm lạnh nặng trong thời gian quay. Do đó, đó là cảnh quay đáng sợ nhất so với bất kỳ cảnh yêu đương nào trong suốt cuộc đời tôi. Anh ấy liên tục khịt mũi”.

Pattinson sau đó đã xác nhận câu chuyện của Reese Witherspoon trong một cuộc phỏng vấn với MTV. Anh giải thích: "Tôi đã thực hiện cảnh quay khi bị cảm lạnh nặng, mũi tôi chảy nước liên tục. Khi đó, Reese đội tóc giả và theo đúng nghĩa đen, tôi lau mũi mình bằng bộ tóc giả của cô ấy".

Jennifer Lawrence thậm chí ăn tỏi và cá ngừ trước khi quay cảnh hôn với Liam Hemsworth. Do đó, trong một cuộc phỏng vấn trên Tonight Show with Jimmy Fallon, Hemsworth tiết lộ việc quay cảnh hôn với Lawrence là phần khó chịu nhất trong suốt quá trình quay phim.

“Bất cứ lúc nào tôi phải hôn Jennifer, tôi đều có cảm giác khó chịu. Cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi yêu mến cô ấy. Nhưng nếu chúng tôi có cảnh hôn, cô ấy sẽ cố gắng ăn tỏi, cá ngừ hoặc thứ gì đó kinh tởm", anh nói.