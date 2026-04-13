Sau 15/4, những trường hợp nào sẽ bị nhà mạng thu hồi số điện thoại?

HHTO - Từ ngày 15/4, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa xác thực sinh trắc học khuôn mặt sẽ bị nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu không kịp thời chuẩn hóa theo quy định.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, yêu cầu tất cả thuê bao di động phải hoàn thiện và xác thực đầy đủ thông tin cá nhân.

Cụ thể, mỗi thuê bao cần đảm bảo đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt. Những thông tin này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau thời điểm 15/4, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị xử lý theo lộ trình. Nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ, tiến tới chấm dứt hợp đồng và thu hồi số thuê bao.

Người dùng có 60 ngày kể từ mốc 15/4 để hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, số điện thoại sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Trong trường hợp thông tin đã đầy đủ và chính xác từ trước, người dùng không cần thực hiện thêm thủ tục.

Các nhà mạng khuyến nghị người dùng nên chủ động kiểm tra và cập nhật sớm để tránh tình trạng quá tải vào thời điểm cuối.

Với Viettel, người dùng có thể thực hiện trực tiếp trên ứng dụng MyViettel bằng cách đăng nhập, chọn mục xác thực thông tin thuê bao, sau đó chụp ảnh căn cước công dân, chụp ảnh chân dung, quét chip và xác nhận lại thông tin. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch hoặc đại lý ủy quyền để được hỗ trợ miễn phí. Tương tự, người dùng VinaPhone và MobiFone có thể cập nhật thông tin thông qua ứng dụng chính thức của từng nhà mạng.

Trong quá trình triển khai, các nhà mạng cảnh báo đã xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Người dân cần tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ứng dụng hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ, công an hoặc nhân viên nhà mạng. Đồng thời, không bấm vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội yêu cầu xác thực khuôn mặt. Việc xác thực chỉ nên thực hiện trên ứng dụng chính thức hoặc tại các điểm giao dịch hợp pháp.

Thông tư 08 được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế SIM rác và ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.