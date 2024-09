Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15C, sơ tán hàng trăm hộ dân ở Mường Lát

TPO - Mưa lớn kéo dài đã làm hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Quốc lộ 15C, đoạn qua địa phận bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa)

Theo đó, vị trí sạt lở vừa xảy ra ngay tại vị trí sạt lở cũ trước đây (thời điểm cuối tháng 8/2024). Trận mưa lớn kéo dài, khiến tại vị trí sạt lở cũ tiếp tục bị sạt lở, nứt, khoét sâu vào mặt đường. Ngay trong sáng 8/9, lực lượng chức năng đã cắm cọc, căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Hiện nay, các phương tiện ô tô có tải trọng lớn được khuyến cáo đi tuyến thị trấn Mường Lát đi cầu Chiềng Nưa về xã Trung Lý (huyện Mường Lát) để về thành phố hoặc ngược lại.

Để đảm bảo an toàn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng mưa bão số 3, trong đêm ngày 7/92024 và rạng sáng ngày 8/9/2024, huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 229 hộ/1.163 khẩu đến nhà văn hóa, điểm trường và nhà người thân.

Ngoài ra, thông báo của cơ quan chức năng cho biết, mực nước một số sông ở Thanh Hóa đang dâng cao. Cụ thể như, theo Sở Giao thông - Vận tải, mưa lớn trong đêm 7/9 đến sáng 8/9 nước sông, suối dâng cao khiến Ngập tràn Cửa Dụ (km 22+550), trên đường tỉnh 519B xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) bị ngập. Hiện giao thông trên tuyến đường này tạm thời bị chia cắt. Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu để cảnh báo người dân biết không lưu thông qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo dự báo, mưa to vẫn còn tiếp tục kéo dài, ngoài việc tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông, Sở Giao thông - Vận tải khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.