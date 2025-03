Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu Vĩnh Phúc bay lên

TPO - Lễ hội Khinh khí cầu Vĩnh Phúc 2025 với chủ đề Vĩnh Phúc bay lên cùng đất nước dự kiến tổ chức ngày 26/4-1/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ).

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa làm việc với các sở, ngành, địa phương về việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình phục hồi, xây dựng Nhà giao tế nơi Bác Hồ ở và làm việc tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tổ chức lễ hội Khinh khí cầu Vĩnh Phúc năm 2025.

Đối với việc tu bổ, chống xuống cấp di tích theo Kế hoạch số 175 và Quyết định số 402 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện có 28 di tích đã hoàn thành tu bổ, chống xuống cấp. 10 di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, chống xuống cấp năm 2024. 7 di tích chưa được cấp kinh phí, 3 di tích nằm trong danh mục dự kiến thực hiện năm 2024 đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 22 di tích trong danh mục thực hiện năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo di tích theo đúng quy định của pháp luật, rà soát lại hồ sơ một số di tích đã phê duyệt chủ trương đầu tư đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Với dự án phục hồi, xây dựng Nhà giao tế nơi Bác Hồ ở và làm việc tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo có tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng. Đến nay, Sở VH-TT&DL đã phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục, chuẩn bị trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Công trình được xây dựng sẽ trở thành trung tâm văn hóa, phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tình cảm của nhân dân với Bác Hồ, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Công ty Vinasing Group đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lễ hội Khinh khí cầu Vĩnh Phúc 2025 với chủ đề Vĩnh Phúc bay lên cùng đất nước. Dự kiến, lễ hội được tổ chức từ 26/4-1/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Vĩnh Yên).

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh lễ hội Khinh khí cầu Vĩnh Phúc 2025 là sự kiện văn hóa lớn, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Lễ hội là sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Vĩnh Phúc, thu hút du khách đến với Vĩnh Phúc.

Ông Đông đề nghị Công ty Vinasing Group phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo các yếu tố về an ninh trật tự, an toàn bay, sắp xếp các khu vực tổ chức lễ hội phù hợp, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tạo điểm nhấn cho lễ hội. Việc tổ chức lễ hội sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian tới, sau đó, sẽ giao các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức lễ hội, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, an toàn.