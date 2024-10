30 khinh khí cầu tham dự lễ hội tại Tràng An

TPO - Sáng 26/10, Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương năm 2024, với chủ đề "Tuyệt sắc miền Cố đô", chính thức diễn ra tại Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức lễ hội kết hợp giữa khinh khí cầu và dù lượn, vì vậy công tác tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội và hoạt động bay khinh khí cầu, ban tổ chức đã phối hợp với các ngành và địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết. Do đây là lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức lễ hội khinh khí cầu, các yếu tố về an toàn và kỹ thuật được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức đã yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp an toàn, quyết định không tổ chức bay tại Sân vận động xã Cúc Phương nữa.

"Lễ hội khinh khí cầu này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, tạo hiệu ứng tích cực trong lòng người dân và du khách, từ đó trở thành một sản phẩm du lịch của Ninh Bình trong các dịp tổ chức lễ hội," ông Mạnh mong muốn. Sở Du lịch đã nhận được công văn từ Bộ Quốc phòng về cấp phép bay khinh khí cầu cho lễ hội, đồng thời làm việc với các phi công để thực hiện các chuyến bay trình diễn.

Ban tổ chức đã làm việc với ngành Điện lực để điều chỉnh khu vực bay và đảm bảo an toàn cho hoạt động. Lễ hội năm nay sẽ thực hiện hình thức bay treo với sự tham gia của các phi công quốc tế có nhiều kinh nghiệm. Đội ngũ phi công của công ty đã thực hiện hàng trăm chuyến bay thành công, đảm bảo sự an toàn cho du khách.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Công an tỉnh Ninh Bình và UBND thành phố Ninh Bình đã phối hợp để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, trong khi Sở Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác sơ cứu khi cần thiết.

Lễ hội năm nay sẽ có hơn 30 khinh khí cầu với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, giúp nhiều du khách có cơ hội trải nghiệm hoạt động thú vị này. Sự hấp dẫn của du lịch Ninh Bình được thể hiện qua các giải thưởng và đánh giá từ các chuyên trang du lịch uy tín quốc tế. Ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, cơ quan và tổ chức đã hỗ trợ cho lễ hội.