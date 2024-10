Ninh Bình sẵn sàng cho Lễ hội khinh khí cầu ‘Tuyệt sắc miền Cố đô’

TPO - Ban tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương và Lễ hội Ẩm thực du lịch Ninh Bình 2024 vừa triển khai các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu từ ngày 26/10.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Khinh khí cầu sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 với chủ đề "Tuyệt sắc miền Cố đô", quy tụ 35 khinh khí cầu và dù lượn do phi công quốc tế và Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội điều khiển.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 26/10 tại Công viên Văn hóa Tràng An. Ngay sau lễ khai mạc, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay và tham gia các hoạt động chụp ảnh bên khinh khí cầu. Ban tổ chức cũng bố trí 120 gian hàng trưng bày đặc sản từ khắp nơi trong cả nước, cũng như các gian hàng du lịch của các tỉnh.

Trong thời gian từ 18 đến 29/10, du khách sẽ được tham gia Lễ hội Ẩm thực du lịch Ninh Bình 2024 với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực miền Cố đô", khai mạc vào 19h ngày 18/10 tại Công viên Khủng long Ninh Bình. Sự kiện sẽ có khoảng 100 gian hàng trưng bày đặc sản từ 8 huyện, thành phố trong tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, phục hồi các món ăn theo phong cách Cung đình Hoa Lư xưa.

Ninh Bình lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu và dù lượn, vì vậy công tác tổ chức được thực hiện rất chu đáo. Để đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ, Sở Du lịch tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã họp bàn về tiến độ và kế hoạch tổ chức, từ cơ sở vật chất đến chương trình trình diễn ánh sáng.

Các đại biểu thống nhất rằng việc bay khinh khí cầu và dù lượn là loại hình du lịch mới, cần chú trọng đến an ninh và an toàn. Các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và triển khai các biện pháp y tế để đảm bảo an toàn cho du khách.

Các đơn vị cũng cần nhanh chóng phối hợp để xin cấp phép bay khinh khí cầu theo quy định, giám sát phương tiện bay tham gia lễ hội và lập kế hoạch bay chi tiết, điều chỉnh theo thời tiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối.