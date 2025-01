'Sao Tháng Giêng' của Bạc Liêu

TP - Trần Quốc Duy - Bí thư Chi đoàn lớp Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bạc Liêu, là 1 trong 112 sinh viên tiêu biểu được vinh danh giải thưởng Sao Tháng Giêng năm nay. Duy là “Sao Tháng Giêng” duy nhất của Bạc Liêu năm nay.

Để trở thành 1 trong 112 sinh viên tiêu biểu được vinh danh “Sao Tháng Giêng”, Trần Quốc Duy đã có một quá trình phấn đấu đầy nỗ lực không chỉ trong học tập, rèn luyện đạo đức mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Duy luôn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội do trường tổ chức. Đặc biệt, cậu thường xuyên tổ chức các hoạt động phát bánh mì, phát cơm cho những người lao động nghèo, quyên góp hỗ trợ sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

“Giải thưởng là động lực để em tiếp tục phấn đấu hơn trong chặng đường học tập tiếp theo và cả trên chặng đường lập thân, lập nghiệp. Em sẽ nỗ lực cống hiến hết sức mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp”. Trần Quốc Duy - Bí thư Chi đoàn lớp Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bạc Liêu

Bên cạnh sự năng nổ trong các phong trào, Quốc Duy đã đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Nhiều năm liền, cậu là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Trần Quốc Duy còn là sinh viên đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học. Cậu chính là chủ nhân của ý tưởng khởi nghiệp “Xây dựng khu du lịch cánh đồng muối Ba Thắc tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu” (vào top 10) và ý tưởng “Sữa hạt bàng M2T” đạt giải triển vọng trong cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ III năm 2024”.

Anh Mai Hòa An - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu nhận xét, Quốc Duy luôn nỗ lực trong học tập và nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội phát động. “Giải thưởng Sao Tháng Giêng trao cho Trần Quốc Duy là sự ghi nhận xứng đáng với sự nỗ lực của em. Giải thưởng sẽ góp phần lan tỏa để sinh viên trong toàn tỉnh không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện, trở thành những sinh viên xuất sắc trong kỷ nguyên mới”, anh An nói.