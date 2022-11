'San sẻ yêu thương - nâng tầm tri thức' - Khi tri thức không còn nằm yên trên những trang sách

“San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức” là chiến dịch thiện nguyện kêu gọi quyên góp sách và truyện đã qua sử dụng cho các em nhỏ hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An do Công ty Cổ phần Wowpik Việt Nam tổ chức.

Chiến dịch hướng đến nuôi dưỡng niềm say mê học tập và thắp sáng ước mơ cho trẻ em, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực về sự sẻ chia đến với cộng đồng. Sau 6 tháng triển khai, chiến dịch “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ các trường học, doanh nghiệp, tổ chức và ba mẹ cùng các em nhỏ tại Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao sách cũ đi - Nhận niềm vui về

Kỳ Sơn, Nghệ An là vùng núi có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh. Đặc biệt, những thiệt hại do bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4 làm hàng nghìn trẻ em không được đi học do trường lớp bị ngập, sách vở và đồ dùng học tập đều bị nước lũ cuốn trôi. Sau mùa lũ, môi trường học tập của các em nhỏ nơi đây lại càng thêm thiếu thốn, đường đến trường lại thêm xa xôi, vất vả; hành trình vươn tới trí thức lại càng khó khăn hơn.

Để góp phần đem lại những thay đổi tích cực cho môi trường học tập của các em nhỏ tại khu vực miền núi Kỳ Sơn, công ty Cổ phần Wowpik Việt Nam đã phát động chiến dịch “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức” từ tháng 6/2022.

Ông Trần Quang Huy - Hiệu trưởng trường mầm non Hệ mặt trời có đôi lời chia sẻ: “Chương trình quyên góp thường niên của Wowpik là một hoạt động vô cùng thiết thực với đời sống hiện đại ngày nay, sự hợp tác lần này đã giúp các bạn nhỏ ở lứa tuổi mầm non hiểu hơn về ý nghĩ của sự sẻ chia và chia sẻ những điều nhỏ nhoi đến với những nơi còn khó khăn”

Sau khi phát động, chiến dịch nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ nhiều doanh nghiệp, trường học không chỉ tại khu vực Hà Nội mà cả Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng điểm quyên góp sách được nhân rộng nhanh chóng và thu hút rất nhiều ba mẹ cùng các bé tham gia.

Tổng kết chiến dịch, Wowpik đã nhận được 3542 cuốn sách & truyện thiếu nhi đã được chọn lọc kỹ càng từ các em nhỏ, các gia đình và đến từ 9 đơn vị đồng hành gồm 13 cơ sở chi nhánh tại Thủ đô Hà Nội, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

• Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo Việt Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

• Nhà trẻ Maison de Taupie

• Trường mầm non Solar Preschool

• Trường Mầm Non song ngữ American Montessori School AMSS

• Trường Tiểu học Wellspring Hà Nội

• Công ty CP Tòhe

• Trường Mầm non Quốc tế Mỹ Rosemont

• Trường tiểu học Chu Văn An

Với tính nhân văn cùng những giá trị tích cực đem lại cho cộng đồng, chiến dịch cũng đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị truyền thông lớn và uy tín như Đài truyền hình Quốc hội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Gói ghém yêu thương gửi tới vùng cao

Sau giai đoạn kêu gọi quyên góp, Wowpik đã tiến hành kiểm kê số lượng và phân loại những cuốn sách phù hợp với từng độ tuổi. Mỗi cuốn sách đều được giữ gìn và đóng gói cẩn thận nhằm đảm bảo sách được trao tới tay các em nhỏ tại Nghệ An một cách an toàn nhất. Thông qua “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức” Wowpik hướng đến lan tỏa thông điệp ý nghĩa, để những cuốn sách đã từng được yêu thương sẽ có thêm một vòng đời thứ hai đầy ý nghĩa, góp phần san sẻ tri thức, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao.

Chị Trần Thuỳ Linh - Giám đốc Chuyên môn, Co-founder hệ thống mầm non AMSS - "Mong rằng những cuốn sách mà thầy trò Trường AMSS quyên góp được sẽ tạo động lực để các bạn nhỏ tại Nghệ An nâng cao kiến thức và theo đuổi ước mơ của mình."

“Bảo hiểm Bảo Việt luôn tâm niệm rõ sứ mệnh nhân văn của một nhà bảo hiểm là đồng hành, sẻ chia ngay cả từ trong những hành động nhỏ nhất. Tham gia chương trình này cùng Wowpik chính là thể hiện sự quan tâm chân thành và ấm áp từ đại gia đình Bảo hiểm Bảo Việt với mong muốn gửi gắm, lan tỏa yêu thương tới những em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn” - Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ.

Xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp, “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức” đã biến những tri thức không chỉ nằm yên trên trang sách, mà còn được chuyển hoá thành món quà tinh thần vô cùng nhân văn, gửi tới những em bé có hoàn cảnh khó khăn hơn. Có thể thấy, “Không cần là một doanh nghiệp lớn mới có thể làm điều ý nghĩa”, những hành động mà Wowpik đang làm là lời hứa, sự đóng góp thiết thực nhất đối với cộng đồng và tương lai của trẻ nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Việt Hà, Tổ trưởng tổ chủ nhiệm, trường Tiểu học Wellspring phát biểu: “ San sẻ Yêu thương - Nâng tầm Trí thức là hoạt động thiết thực giúp các học sinh học cách yêu thương và trao đi tri thức trọn vẹn và ý nghĩa. Đó cũng là mục tiêu của cao cả của những người làm giáo dục, gieo tương lai”

Ra đời với sứ mệnh mang đến cho trẻ em Việt Nam cơ hội vui chơi và phát triển toàn diện, Công ty Cổ phần Wowpik Việt Nam liên tục tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, các chương trình từ thiện nhằm trao niềm vui, lan tỏa hạnh phúc đến những bé yêu kém may mắn trên cả nước. Bên cạnh chiến dịch “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức”, năm 2020 Wowpik cũng tổ chức chiến dịch "Vui san sẻ, trẻ cùng chơi", trao tặng thành công hơn 2000 món đồ chơi cho các em nhỏ tại 4 xã: Điền Hương, Quảng An, Quảng Phú, Quảng Thành.

Chiến dịch “San sẻ yêu thương - Nâng tầm tri thức” sẽ còn tiếp tục thắp lửa tri thức cho trẻ em vùng cao trên chuyến xe đầy ắp yêu thương và sự tử tế vào ngày 25-28/11/2022. Và chắc chắn, hành trình này sẽ còn mở rộng và mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng.

