Saigontourist Group đạt 2 giải thưởng World Culinary Awards 2023

Tại Lễ trao giải thưởng Ẩm thực Thế giới lần thứ 4 – năm 2023 (World Culinary Awards 2023), sự kiện “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023” do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đã giành chiến thắng hạng mục giải thưởng “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Châu Á 2023” (Asia's Best Culinary Festival 2023) và đặc biệt thắng thêm hạng mục giải thưởng danh giá “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2023” (World's Best Culinary Festival 2023).

Lễ trao giải và chương trình gala dinner đã được tổ chức trọng thể tại khách sạn Atlantis The Royal, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tối ngày 16/10/2023. Tham dự chương trình là những đơn vị, gương mặt tiêu biểu trong ngành ẩm thực trên toàn thế giới cùng được vinh danh cho nhiều hạng mục khác nhau của Giải thưởng World Culinary Awards 2023. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch, ẩm thực Việt Nam được tôn vinh giải thưởng thế giới này. Đại diện lãnh đạo Saigontourist Group đã tham gia nhận hai giải thưởng ẩm thực danh giá thế giới. Giải thưởng Ẩm thực Thế giới nhằm tôn vinh và khen thưởng sự xuất sắc trong ngành ẩm thực thông qua chương trình giải thưởng World Culinary Awards được tổ chức thường niên. “Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi sự kiện “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group” năm nay vinh dự được World Culinary Awards trao tặng giải thưởng “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Châu Á” lần thứ hai liên tiếp sau kỳ trao giải năm 2022, đặc biệt lần đầu tiên chiến thắng ngoạn mục giải thưởng “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2023”. Các giải thưởng danh giá này vừa tiếp thêm động lực to lớn, vừa là thách thức để Saigontourist Group nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện văn hóa ẩm thực đặc sắc, quy mô lớn hơn nữa trong thời gian sắp tới”, Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group, trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group, phát biểu. Saigontourist Group là đại diện duy nhất của Việt Nam vinh dự đón nhận các giải thưởng danh giá của World Culinary Awards 2023. Tại “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023” được tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh (TP.HCM) vào cuối tháng 4/2023, với 42 gian hàng ẩm thực được thiết kế và phân bổ theo các cụm Bắc - Trung - Nam, Saigontourist Group đã giới thiệu trên 350 món ăn đặc trưng vùng miền, thức uống có lợi cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu xanh sạch khỏe hiện nay. Thực khách thưởng thức ấn tượng, đánh giá cao nội dung và chất lượng món ăn đậm vị món ngon địa phương. Các làng nghề truyền thống nấu rượu, làm bánh phục linh, đan lá dừa, làm gốm, đan chiếu, làm bún, đậu hủ, gánh hàng chợ quê, quán nước đầu làng... mang đến màu sắc và không khí lễ hội nhộn nhịp, gần gũi, sum họp, an vui. Các tiết mục trình diễn hát then, đàn tính, hát quan họ, hò Huế, đờn ca tài tử, tân cổ giao duyên, văn nghệ dân gian như nhảy sạp, múa khỉ, thổi sáo trúc... Tổ chức giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa vùng miền thông qua các sân khấu dân gian, diễu hành, ảo thuật, xiếc rong diễn đường phố... tạo không khí lễ hội ấn tượng. Bên cạnh đó, các đầu bếp, nghệ nhân của Saigontourist Group biểu diễn nghệ thuật pha chế bartender, cắt tỉa rau củ quả và trưng bày món ăn vùng miền tạo thành bức tranh độc đáo. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Saigontourist Group nhằm góp phần quảng bá cho sự hấp dẫn, đặc sắc của nền ẩm thực đa dạng, phong phú của Việt Nam đến với du khách, thực khách trong nước cũng như bạn bè khắp năm châu. Trong không gian giới hạn của địa điểm tổ chức, sự kiện đã phục vụ trên 40.000 lượt khách, là con số nằm ngoài kế hoạch đặt ra. Khách tham gia hưởng ứng và đánh giá rất cao lễ hội, đặc biệt khi trực tiếp trải nghiệm trên 350 món ăn vùng miền trên khắp cả nước. Ngoài khách tại TP.HCM, lễ hội đón nhiều khách đến từ các tỉnh xa, có nhiều đoàn khách từ các tỉnh đi xe xuyên đêm, cùng đông đảo bà con kiều bào xa quê, cùng hàng ngàn khách quốc tế tham dự để được gặp lại hình ảnh Việt Nam truyền thống qua các món ăn, trò chơi dân gian, làng nghề, các tiết mục văn hóa văn nghệ tưởng chừng đã bị mai một. Saigontourist Group hiện quản lý trên 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu giải trí, trường đào tạo du lịch…, có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô mang tầm vóc quốc tế, đã từng triển khai thành công tại các nước trên thế giới. Mới đây nhất, trong hai ngày 7-8/10/2023 tại Công viên Yoyogi, Tokyo, Nhật Bản, Saigontourist Group phối hợp báo Tuổi Trẻ, Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM tổ chức thành công sự kiện Vietnam Phở Festival 2023. Sự kiện bao gồm chuỗi chương trình hoạt động giới thiệu phở và các món ngon Việt Nam, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thu hút trên 85.000 lượt khách tham gia. P.V