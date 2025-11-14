Rút ngắn hành lang để thêm diện tích sử dụng cho căn hộ 150m2

TPO - Hiện trạng căn hộ có hành lang quá dài, bếp bí bách, các phòng ngủ nhỏ và tổng thể không gian thiếu kết nối. Nhóm thiết kế của Mộc Xinh đã chọn cách tái cấu trúc toàn bộ mặt bằng, rút ngắn giao thông, mở rộng không gian sống và khơi gợi cảm xúc ở từng điểm dừng.

Bắt đầu từ lối hành lang chung dẫn vào phòng khách, Mộc Xinh tiến hành thu hẹp WC chung, chuyển một phần thành phòng kho. Cách làm này vừa rút ngắn điểm yếu hành lang dài đồng thời có thêm diện tích kho đa năng mà không làm mất đi công năng tổng thể của căn hộ.

Tiếp theo, KTS cơ cấu lại diện tích và chia lại mặt bằng tường cụm khu vực bếp - Vệ sinh Master - phòng thay đồ Master nhằm mục đích mở rộng diện tích bếp, tối đa tầm nhìn và tạo dòng di chuyển hợp lý.

Sau quá trình tái cấu trúc, bếp được mở rộng và có hình khối như một đảo lớn ngăn chia và liên kết các khối không gian chung và riêng. Mặt chính của bếp tiếp nối với phòng khách + bàn ăn và liên kết các không gian phụ trợ thông qua hai dãy hành lang chạy song song bên hông.

Một điểm kết nối đồng thời cũng là biên giới ngăn chia vô cùng quan trọng không gian bếp với không gian phòng khách và phòng ăn là một đảo bar rất dài. Nó vừa đáp ứng khả năng mở rộng cho các hoạt động tại bếp, vừa là "mảng tường" ước lệ phân tách rõ đâu là giới hạn của không gian bếp.

Với phòng ngủ phụ thứ hai, trong hiện trạng căn phòng quá nhỏ để đảm bảo cho chất lượng sống, Mộc Xinh chuyển phòng ngủ phụ thứ hai thành phòng làm việc đa năng với mảng cửa vòm kính, không chỉ thông khí cho phòng làm việc mà còn đóng vai trò như cổng ánh sáng tự nhiên cho khu vực hành lang tiền phòng của khối ngủ.

Riêng phòng ngủ Master, chúng tôi cải tạo thêm không gian đệm trước khu vệ sinh cho cảm giác riêng tư và sang trọng hơn. Việc tạo ra những khoảng đệm trong các phòng ngủ riêng tư không chỉ là công việc tối ưu công năng mà thực tế đem tới tác dụng nhiều hơn cho việc mở rộng cảm giác thư giãn và giải phóng cảm xúc cho gia chủ.

Bên cạnh việc cải tạo lại cấu trúc và phân bổ công năng khoa học hơn, Mộc Xinh còn tiến hành cải tạo và xây dựng lại chất cảm không gian cho căn hộ. Phong cách thiết kế chủ đạo được lựa chọn là Wabi-sabi pha Modern Rustic, khơi gợi cảm giác trang trọng nhưng giản dị, hiện đại nhưng vẫn có chiều sâu nhất định.

Gia chủ không ưa hình thức bóng bẩy, hào nhoáng, chất thô mộc bất toàn sẽ đem lại nhiều hơn khả năng đồng điệu với tâm lý. Vì thế Mộc Xinh đưa ra quyết định khá táo bạo là xử lý hiệu ứng thô mộc tại 100% diện tường. Hiệu ứng được lựa chọn không quá xù xì thô nhám để tạo ra chất cảm cần thiết đồng thời đáp ứng sự thoải mái trong sử dụng.