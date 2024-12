Rực rỡ pháo hoa đón năm mới 2025

42 phút trước

Thái Nguyên: Hàng nghìn người đổ về Quảng trường Danko City Thái Nguyên

Không khí đón năm mới tại thành phố Thái Nguyên đang vô cùng sôi động, náo nhiệt Các bạn trẻ tới hưởng ứng đông đảo. Sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của "huyền thoại làng rap" - rapper LK, nữ DJ TIT cùng nhóm nhảy nổi tiếng W-Unit.

Khu đô thị Danko City đã bố trí lực lượng bảo vệ an toàn cho sự kiện bao gồm đội ngũ an ninh, các chiến sĩ công an và các thiết bị phòng chống cháy nổ đảm bảo cho du khách trải nghiệm 1 đêm hội đón năm mới an toàn và tràn ngập niềm vui.

Vào lúc 0h, màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2025 sẽ khai hỏa.