Rủ nhau đi bắt cá, hai em nhỏ tử vong do đuối nước

TPO - Nhóm trẻ là con của công nhân làm việc cho Công ty TNHH MTV 715 rủ nhau đi bắt cá, tôm tại một ao nước ở đội 18. Trong lúc bất cẩn, hai em N.T.H. và B.T.X.L. bị đuối nước tử vong.

Ngày 15/5, ông Siu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết, gia đình đã lo hậu sự cho hai em học sinh tử vong do đuối nước.

Khoảng 14h ngày 14/5, nhóm trẻ là con của những công nhân làm việc cho Công ty TNHH MTV 715 (thuộc Binh đoàn 15, đứng chân trên địa bàn xã Ia O) rủ nhau đi bắt cá, tôm tại một ao nước ở Đội 18, Công ty TNHH MTV 715.

Trong lúc bất cẩn, em N.T.H. (học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và em B.T.X.L. (học sinh lớp 7A1, Trường THCS Chu Văn An) bị đuối nước tử vong.

Cũng tại Gia Lai, khoảng 10h30 ngày 14/5, em T.Q.H. (SN 2008, xã Thành An, thị xã An Khê) dùng thuyền có gắn động cơ chạy ra mặt Hồ đập thuỷ điện An Khê – Kanak thì không may bị lật. Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cùng người dân tìm kiếm. Đến 15h45 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Thời gian gần đây, Gia Lai nắng nóng nên các em nhỏ hay rủ nhau đi tắm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra ít nhất 25 vụ tai nạn đuối nước khiến 34 trẻ tử vong, tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái. Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, tai nạn đuối nước đang gia tăng do nhận thức gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế; nhiều trẻ thiếu sự giám sát của cha mẹ; có em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng trong môi trường nước; thiếu sân chơi cho trẻ, nhất là vùng sâu vùng xa, khu vực nông thôn.