Rời ghế tổng giám đốc sau gần 5 tháng bổ nhiệm

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) thông báo miễn nhiệm chức tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do cá nhân này đã có đơn xin từ nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn vừa trở thành Tổng Giám đốc Công ty An Gia vào ngày 15/1, thay cho bà Huỳnh Kim Ánh. Khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Bất động sản An Gia Nguyễn Bá Sáng cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn vào ghế tổng giám đốc sẽ góp phần hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo cấp cao, phù hợp với định hướng, chiến lược tăng trưởng chung của doanh nghiệp trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, ông Sơn chỉ ngồi ghế này chưa tròn 5 tháng đã nghỉ việc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn năm nay 51 tuổi. Trước khi gia nhập Bất động sản An Gia, ông Sơn đã giữ chức Phó Tổng Giám đốc quản lý dự án của Novaland giai đoạn 2007-2011. Năm 2014-2017 ông làm việc tại Tập đoàn Vingroup nằm trong khối quản lý dự án, giữ chức Tổng Ciám đốc Công ty Xây dựng Vicom2, Vicom 5. Sau đó, ông Sơn làm Tổng Giám đốc MIK Group được 1 năm.

Tháng 10/2019, ông Sơn làm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư Nam Long và sau đó làm Giám đốc liên khối dự án. Ngày 30/3/2021, Nam Long cũng đã bổ nhiệm ông Sơn làm Tổng Giám đốc Nam Long Land.

Việc ông Sơn từ nhiệm diễn ra sau khi doanh nghiệp có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bất động sản An Gia Nguyễn Bá Sáng là Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang bán thỏa thuận 21 triệu cổ phiếu AGG trong khoảng thời gian 14 - 22/5.

Sau giao dịch này, sở hữu của ông Nguyễn Bá Sáng và Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang tại An Gia giảm từ 57,23 triệu cổ phần xuống còn 38,97 triệu cổ phần, tương đương 31,1% vốn điều lệ công ty.

Quý I năm nay, An Gia ghi nhận doanh thu 1.312 tỷ đồng (tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước), lãi trước thuế 308 tỷ đồng (tăng 8,8 lần). Đáng chú ý, dù ghi nhận lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền của công ty lại âm nặng trong quý đầu năm.

Tại thời điểm 31/3, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của An Gia Group âm gần 42 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư âm tới 637 tỷ đồng. Cuối quý I, dòng tiền của An Gia âm hơn 675 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của công ty giảm từ 772 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 97 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của An Gia đang ở mức 8.481 tỷ đồng, giảm tới 811 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nếu so với cùng kỳ năm trước, tổng tài sản của An Gia giảm hơn 2.127 tỷ đồng.