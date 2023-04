Lý do giám đốc, thành viên hội đồng quản trị nhiều doanh nghiệp từ nhiệm

TPO - Từ đầu tháng 4 tới nay, hàng loạt doanh nghiệp như SC5, EIB, DAG, ITA, VC1, VE4, IDI, VTO, CTF, KPF, LBM, DMC, ASM… đều có Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm vì nhiều lý do khác nhau.

Công ty CP Xây dựng số 5 (mã chứng khoán: SC5) vừa thông báo miễn nhiệm ông Phạm Văn Từ (55 tuổi) khỏi các vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, ông Từ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SC5 từ ngày 23/4/2019 và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ ngày 31/7/2020. Ông có trình độ Kỹ sư Xây dựng, bắt đầu làm việc tại SC5 từ năm 2007. Ông Từ là cổ đông lớn, nắm gần 49% vốn điều lệ SC5.

Sau khi miễn nhiệm ông Từ, SC5 bổ nhiệm ông Nguyễn Kinh Kha (55 tuổi) vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty, bắt đầu từ ngày 2/4/2023.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) cũng có thông báo nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng với lý do cá nhân. Cả hai thành viên Hội đồng quản trị này đều nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 5/4.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Tùng là nhân sự lãnh đạo được đề cử bởi hai nhóm cổ đông khác nhau, mới được bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 15/2/2022.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Tùng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Bamboo Capital - nhân sự được đề cử bởi nhóm cổ đông lớn gồm ông Nguyễn Hồ Nam, bà Lê Thị Mai Loan, Công ty CP Thắng Phương, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios.

Còn ông Nguyễn Hiếu tham gia Hội đồng quản trị Eximbank được đề cử bởi nhóm cổ đông lớn, gồm các quỹ Lafelle Limited, Education Management Holdings Limited, ông Trần Công Cận và bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Âu Lạc.

Với việc ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Tùng từ nhiệm, Hội đồng quản trị Eximbank chỉ còn 5 thành viên do bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch.

Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã chứng khoán: DAG) vừa thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thẩm Châu - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lý do được ông Trường đưa ra là thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, ảnh hưởng đến công tác điều hành Hội đồng quản trị. Còn bà Châu cho biết, công việc riêng bận rộn, không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm được công việc phân công.

Ông Trường là thành viên Hội đồng quản trị của DAG từ tháng 4/2022. Bà Châu được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị từ tháng 6/2020. Tính đến cuối năm 2022, ông Trường và bà Châu đều không sở hữu cổ phần nào tại Nhựa Đông Á.

Trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2023, Nhựa Đông Á sẽ trình cổ đông về việc miễn nhiệm ông Trường và bà Châu. Hai người được đề cử là ông Trần Việt Thắng và ông Đường Ngọc Diệu. Vào tháng 12/2022, ông Diệu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc DAG. Cuối tháng 3/2023, ông Thắng được bổ nhiệm làm Phó tổng Giám đốc phụ trách tài chính Nhựa Đông Á.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) cũng vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Đặng Quang Hạnh từ ngày 1/4. Ông Hạnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu đang quản lý cho Tổng giám đốc mới.

Thông báo của ITA không nêu rõ lý do miễn nhiệm. Sau khi bị miễn nhiệm, ông Hạnh vẫn là một trong ba thành viên Hội đồng quản trị ITA. Ông Hạnh năm nay 61 tuổi, là em ruột bà Đặng Thị Hoàng Yến và anh trai ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC).

Đây là lần thứ hai ông Hạnh rời ghế tổng giám đốc ITA sau khi trở lại vị trí này vào tháng 5/2022, tức chưa đầy một năm đương nhiệm. Vào năm 2017, ông Hạnh từng ngồi ghế Tổng giám đốc ITA nhưng chỉ khoảng 1 tháng đã xin từ nhiệm vì không thường xuyên có mặt tại công ty để điều hành công việc.

Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp khác cũng có nhiều nhân sự cấp cao nghỉ việc. Chẳng hạn, Công ty CP Xây dựng số 1 (mã chứng khoán: VC1) thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Thiệu Bảo vì lý do cá nhân. Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 (mã chứng khoán: VE4) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Bốn cũng với lý do cá nhân.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã chứng khoán: IDI) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Chung sau 5 năm đương nhiệm với lý do đáp ứng theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2020. Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO​​​​​​​​​​​​​​ (mã chứng khoán: VTO) thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tiến Dũng và chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thúy Hà với lý do cá nhân.

Công ty CP City Auto (mã chứng khoán: CTF) thông báo, nhận được đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 của bà Lê Thị Thương Thương vì lý do cá nhân. Công ty CP Đầu tư Tài sản KoJi (mã chứng khoán: KPF) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Vũ Ngọc Hoàng vì lý do cá nhân. KPF cũng thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Nguyễn Thoa (do cần tập trung cho công tác chuyên môn) và Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 của bà Lê Thị Thủy với lý do cá nhân. Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã chứng khoán: DMC) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Servane Marie Amelie Gorgiard vì lý do cá nhân.

Công ty CP Quản lý quỹ Thiên Việt (mã chứng khoán: TVGF3) nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 vì lý do cá nhân. Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) nhận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Nguyệt với lý do đáp ứng theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cũng với lý do này, ASM cũng thông báo nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc công ty.