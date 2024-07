Ra mắt sữa hạt Veyo – Vinasoy khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường sữa hạt tại Việt Nam

Vinasoy chính thức giới thiệu dòng sản phẩm mới sữa hạt Veyo, nhằm mang nguồn dinh dưỡng từ các loại hạt cao cấp đến gần hơn với mọi người, mọi nhà.

Bền bỉ gần 30 năm trên con đường “chuyên tâm duy nhất” với nguồn dinh dưỡng quý giá từ tự nhiên, Vinasoy đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong dẫn dắt trong ngành hàng sữa hạt như đã làm được với ngành hàng sữa đậu nành.

Chuẩn mực mới về “vị ngon trọn tự nhiên” của sữa làm từ hạt

Sữa hạt thường chưa làm hài lòng người tiêu dùng do mùi vị thiếu hấp dẫn, đặc biệt là đối với giới trẻ.Vinasoy đã vượt qua rào cản này nhờ sự kết hợp giữa quy trình sản xuất hiện đại và bí quyết chế biến độc đáo, giúp giữ trọn dưỡng chất trong từng loại hạt và tạo ra vị ngọt thanh nhẹ tự nhiên mà không cần bổ sung đường.

Công nghệ nghiền nguyên hạt hiện đại của Vinasoy tạo nên sữa hạt Veyo dinh dưỡng, tươi ngon từ hạt tự nhiên. Công nghệ lên men từ sữa hạt bằng chủng men chuyên biệt từ Châu Âu giúp sữa hạt lên men Veyo có vị bùi béo thuần khiết, chua ngọt tự nhiên đặc trưng. Đây là thành quả của gần 30 năm nghiên cứu và phát triển dinh dưỡng thực vật của nhà sản xuất dẫn đầu ngành sữa đậu nành ở Việt Nam và thuộc Top 5 thế giới.

Việc ra mắt Sữa hạt Veyo là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Vinasoy trong việc không ngừng đổi mới và sáng tạo để mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng. Ông Huỳnh Sơn Hải, Giám đốc Điều hành Vinasoy chia sẻ: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu nghiên cứu và phát triển những sản phẩm từ hạt không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Sữa hạt Veyo chính là kết quả của quá trình đó, khẳng định mạnh mẽ vị thế của Vinasoy trong ngành sữa làm từ các loại hạt cao cấp.”

Dinh dưỡng vàng từ “nữ hoàng các loại hạt”

Người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ về tầm quan trọng của dinh dưỡng và tác động của chế độ ăn uống đến sức khỏe. Vì vậy, Vinasoy ưu tiên các loại hạt chất lượng cao như yến mạch, hạnh nhân, dẻ cười, óc chó, mắc ca. Những loại hạt này chứa nhiều dưỡng chất, chất béo bão hòa thấp, giàu chất xơ tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có giá thành cao.

Các loại hạt có rất nhiều chất xơ tự nhiên,giúp kéo dài cảm giác no mà còn cân bằng dinh dưỡng, kiểm soát tốt cân nặng, duy trì vóc dáng cân đối. Ngoài ra, dinh dưỡng từ các loại hạt cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, có tác dụng chống oxy hóa, cải thiện sức khỏe làn da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giảm cân. Các chất chống oxi hóa trong các loại hạt giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa chung cho cơ thể.

Bằng cách “mở khoá” sức mạnh dinh dưỡng vàng từ thực vật nhờ những công nghệ hiện đại nhất, các dòng Sữa hạt Veyo từ 100% hạt cao cấp không chỉ có hương vị mới lạ mà còn mang lại cho người tiêu dùng sự tươi trẻ từ vóc dáng đến làn da, tốt đề kháng và khỏe mạnh từ bên trong.

Tất cả các sản phẩm của sữa hạt Veyo đều đáp ứng 5 giá trị dinh dưỡng vàng từ thực vật: không cholesterol, không lactose, không biến đổi gen, 100% đạm từ thực vật, và chất béo bão hòa thấp. Theo BS.CKI Lê Kim Huệ - Chuyên gia Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm: “Các loại hạt cao cấp có giá trị dinh dưỡng vô cùng quý giá đối với sức khỏe. Chất xơ tự nhiên và chất béo không bão hòa trong các loại hạt này cung cấp nguồn năng lượng và dưỡng chất cần thiết để duy trì, bảo vệ, và phát triển cơ thể. Chất xơ tự nhiên trong các loại hạt rất cần thiết để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.”

Chuyên tâm nâng tầm sữa làm từ hạt gắn với tiêu dùng bền vững

Sữa từ các loại hạt là xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu và đang là một cuộc cách mạng trong ngành đồ uống tại Việt Nam. Theo báo cáo của Kantar Singapore (07/2023), 75% người dùng Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm tích cực đến môi trường. Họ đòi hỏi thực phẩm không chỉ đẹp mà còn tốt cho sức khoẻ và bền vững với môi trường, mở ra cơ hội lớn cho ngành sữa hạt.

Thực vật nói chung và đặc biệt là các loại hạt được công nhận là nguyên liệu bền vững do khả năng tiết kiệm nước, giảm lượng khí thải carbon và hạn chế tác động đến đất và nguồn nước trong quá trình sản xuất. Quá trình trồng trọt và thu hoạch này cũng thường tương tác tích cực với hệ sinh thái, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì sức khỏe đất đai.

Vinasoy tự hào là thương hiệu quốc gia được hàng triệu gia đình Việt tin yêu hơn 27 năm qua. Với tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật đẳng cấp thế giới vào năm 2030, Vinasoy tiếp tục tiên phong phát triển các giải pháp dinh dưỡng từ thực vật tại Việt Nam, cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, an toàn, tiện lợi, giữ trọn nguồn dinh dưỡng tự nhiên, mang lại cuộc sống lành mạnh và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.