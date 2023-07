Đặt mua vé vietlott online ngày càng phổ biến trong thời đại 4.0 bởi tính thuận tiện, an toàn và nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn đã thực sự biết cách đặt vé vietlott online an toàn, nhanh chóng hay chưa. Cùng bài viết dưới đây tìm hiểu quy trình mua vé số nhanh chóng và tiện lợi nhất nhé!

Vé số vietlott là gì?

Vietlott là loại vé số điện toán được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số điện toán Việt Nam ra mắt thị trường vào ngày 05/12/2011, và được đưa vào vận hành chính thức vào ngày 18/07/2016 tại Sài Gòn với 2 hình thức chơi cơ bản là tự chọn dãy số yêu thích hoặc chơi xổ số theo ma trận.

Bên cạnh đó, vé số vietlott còn là hình thức xổ số mới lạ, người tham gia có thể tùy ý lựa chọn dãy số mình thích khi mua vé tại các đại lý. Khác hoàn toàn với vé số truyền thống, người tham gia thường bị động trong việc mua vé số và chỉ có thể lựa chọn những vé được in sẵn con số.

Đặt mua vé vietlott online đơn giản và tiện lợi

Việc mua vé vietlott online sẽ đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều so với ra trực tiếp tại các đại lý. Cụ thể, có thể tiến hành mua vietlott mọi lúc, mọi nơi, bất kể khi nào có nhu cầu. Có hai cách mua vietlott online an toàn, nhanh chóng là mua qua SMS Vietlott hoặc mua qua ứng dụng mua hộ. Người tham gia có thể nhận hình ảnh thực tế vé đã mua. Trên vé sẽ có đầy đủ thông tin ghi rõ số điện thoại, căn cước công dân của khách hàng nhằm đảm bảo tính sở hữu của người mua. Tự động so sánh kết quả, thông báo kết quả trúng thưởng ngay trên các ứng dụng di động. Bạn không cần phải đi tra từng số để biết mình có trúng giải hay không, mà kết quả quay thưởng sẽ được thông báo trực tiếp trên các trang web, ứng dụng mua vé số hộ. Ngoài ra, các thiết bị này còn có chức năng bảo mật thông tin cá nhân, người trúng thưởng sẽ được công ty đảm bảo bảo mật thông tin danh tính tuyệt đối.

Hướng dẫn mua vé vietlott online chính xác nhất

Để tham gia vietlott, người chơi có thể lựa chọn hình thức mua vé online bởi đây chính là cách thức tham gia thuận tiện, được yêu thích hiện nay. Sau đây là hướng dẫn mua vietlott online giúp người chơi mua thành công vé dự thưởng nhanh chóng, chính xác:

Mua vietlott online qua ví điện tử

Sử dụng ví điện tử để mua vietlott trực tuyến ngày càng được yêu thích lựa chọn. Bởi, người sử dụng ví điện tử dần phổ biến hơn, và khi thanh toán qua ứng dụng này, người chơi còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn từ vietlott.

Bước 1: Đăng nhập vào ví điện tử mà mình sử dụng như zalo pay, Momo, VN Pay,...

Bước 2: Lựa chọn mục “mua hộ vietlott"

Bước 3: Chọn hình thức vé số mà bạn muốn mua, chọn bậc chơi sau đó ấn mua nhanh.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin thanh toán rồi ấn xác nhận.

Bước 5: Nhập mật khẩu và ấn xác nhận lần cuối để mua vietlott trực tuyến.

Sau các bước cơ bản kể trên, người chơi đã có thể mua vé số vietlott online một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Với phương thức thanh toán bằng ví điện tử, người chơi sẽ nhận được vé ngay sau khi tài khoản thực hiện thanh toán thành công.

Mua vietlott online trên các trang web chính thức

Người chơi có thể tham gia vietlott trực tuyến tại các trang web chính thức bằng các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức của vietlott, ấn đăng nhập hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản mua vé.

Bước 2: Sau khi đăng nhập vào tài khoản, người chơi cần nạp tiền vào ví để tiến hành thanh toán vé đã đặt.

Bước 3: Tiếp theo, lựa chọn mua loại vé vietlott mà mình muốn mua, chọn bậc, kỳ mua sau đó bấm mua ngay.

Bước 4: Kiểm tra đúng thông tin sau đó tiến hành thanh toán vé trực tuyến.

Bạn có thể lựa chọn hình thức gửi vé về tận nhà hoặc giữ vé tại quầy tùy thuộc vào nhu cầu khi mua vietlott tại các trang web chính thức.

Mua vietlott online qua app ngân hàng

Đây cũng là cách thức mua vietlott online tiện dụng cho người muốn tham gia kỳ quay thưởng vietlott:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng mà bạn sở hữu.

Bước 2: Truy cập vào mục “mua hộ vietlott"

Bước 3: Tại đây, lựa chọn loại vé vietlott muốn tham gia, bậc, kỳ mua cũng như dãy số bạn thấy ấn tượng.

Bước 4: Tiến hành thanh toán, điền xác nhận thông tin thanh toán và hoàn tất vé dự thưởng vietlott.

Mua vietlott qua tin nhắn SMS

Hiện nay, vietlott đang hợp tác cùng các nhà mạng viettel để phân phối xổ số điện toán qua các thiết bị di động. Người mua có thể thoải mái lựa chọn dãy số mà mình muốn mua qua thiết bị điện thoại, sau đó ứng dụng sẽ tự động chuyển thành cú pháp SMS. Việc mua vietlott qua SMS được thực hiện hoàn toàn miễn phí.

Bài viết trên đây đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về các cách thức mua vé vietlott online. Thông qua đó, chắc chắn bạn đã nắm được loại hình giải trí này và những điều quan trọng khi mua vietlott online. Chúc bạn may mắn lựa chọn được bộ số trúng giải độc đắc nhé!