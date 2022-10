Quy Nhơn: Nước tràn vào nhà, đường biến thành sông sau trận mưa lớn

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Bình Định, trong ngày 11/10, trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến đo được từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn cũng đã gây ngập 253 nhà dân. Dự báo trong 24h đến, khu vực Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.