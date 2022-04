Quốc hội có thể mời lãnh đạo địa phương đến giải trình

TP - Động đất liên tục xảy ra những ngày qua ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các chuyên gia lo ngại, Kon Plông có thể tái diễn kịch bản của Bắc Trà My và Nam Trà My (Quảng Nam), nơi động đất kích thích sông Tranh 2 kéo dài 10 năm qua.

TP - Không lâu sau khi khánh thành, công trình Trường mầm non Hương Sơ (TP Huế) xuất hiện hàng loạt sự cố sụt lún, nứt nẻ đến mức đáng báo động.

TPO - Hôm nay và ngày mai (25-26/4) sẽ là hai ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè 2022 ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó vùng núi Bắc Trung Bộ có thể ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C.

TPO - Từ trưa và đến tối 24/4, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chiều về Hà Nội đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do hệ thống thanh toán điện tử thu phí không dừng (ETC) bị liệt. Nguyên nhân được xác định, do nhân viên cắt cỏ làm đứt cáp quang.