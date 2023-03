Quốc gia nào ở Châu Á có nguy cơ biến mất vào năm 2050?

icon Singapore

icon Bhutan

icon Cộng hòa Maldives

Câu trả lời đúng là đáp án C: Maldives là đảo quốc tại Ấn Độ Dương, thuộc khu vực Nam Á. Với diện tích 298 km2, đây là quốc gia nhỏ nhất châu Á và cũng là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới. Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết quốc gia này gồm 26 đảo san hô bao vòng quanh 1.192 đảo nhỏ, trong đó có 200 đảo có người sinh sống, 80 đảo là nơi du lịch, nghỉ mát. Theo World Atlas, độ cao địa hình trung bình của Maldives so với mực nước biển chỉ là 1,8 m, điểm tự nhiên cao nhất cũng chỉ khoảng 2,4 m. Trong khi đó, độ cao địa hình trung bình của Hà Lan, Đan Mạch, Bhutan lần lượt là 30m, 34 m và 3.300 m so với mực nước biển.